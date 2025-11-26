苗栗聯大大翻身！縣府推大學城計畫 殯儀館建設喊卡

苗栗縣長鍾東錦在今年10月間拋出要為國立聯合大學打造大學城概念，圖為聯大八甲校區。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦在今年10月間拋出要為國立聯合大學打造大學城概念，苗栗市公所26日宣布，為配合縣府推動大學城計畫，將停止興建殯儀館及禮廳規畫。現任立委邱鎮軍26日也表示，過去他在擔任苗栗市長時，就規畫要在南勢地區打造聯大大學城、擴大銅科園區以及苗栗市產業園區等3合一計畫，所以才興建生命園區第一期，如今他也樂見大學城計畫能夠成行。

苗栗縣長鍾東錦是在今年10月底的縣務會議中拋出想要協助國立聯合大學打造大學城的構想，他認為縣府對聯大應該要主動幫忙，否則聯大會變成國立大學裡面招生率最差的學校，因為學校的生活環境機能如果太差，家長不會願意讓孩子去念，現在聯大周邊沒有任何生活機能，如果讓聯大單打獨鬥，聯大很難有所發展提升，他提議是否由縣府秘書長陳斌山研議一下，跟各局處等相關單位，共同研擬看有沒有機會將聯大周邊地目變更一下，打造出一個大學城，擁有商業行為、住宅，讓苗栗縣唯一一所國立大學，成為大學城的基地。

鍾東錦指出，包括青年平價住宅及聯大大學城，都是透過民間參與，促參方案來推動，由縣府協助推出，讓民間機構、公司來做，民營公司算一算會賺錢，就會有興趣來做，這樣的促參案件，如果苗栗縣可以推出很多，也會讓地方發展。

由於大學城內部分用地是屬原有苗栗市公有墓地，並利用其中部分用地興建苗栗市生命紀念園區，苗栗市公所原計畫要推動新建殯儀館及禮儀廳，苗栗市長余文忠26日發布新聞稿表示，「為了配合苗栗縣政府推動的聯合大學城計劃，市公所將停止開發，正式終止本市殯葬設施中殯儀館、禮儀廳的興辦作業。」

曾任苗栗市長的現任立委邱鎮軍26日指出，當初他在擔任苗栗市長任內，就規畫利用南勢市有公墓等土地，規畫籌辦結合聯大大學城、擴大銅科園區用地，以及發展苗栗市產業園區等3大計畫。為了整頓大學城內景觀，並讓原有公墓能夠順利遷移安置，所以興建苗栗市生命紀念園區第1期，由於市立第3、4公墓也須遷移安置，所以當時曾預留土地用作生命紀念園第2期計畫，但當時並未定案，須待後續規畫後再行決定是否興建，如今，縣長提議要打造大學城，他樂見未來苗栗市能有美麗多元的大學城。

