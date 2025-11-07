▲苗栗肉品市場交易熱絡，拍賣均價創近期新高。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】非洲豬瘟中央災害應變中心昨（6）日開放活體豬運送後，苗栗肉品市場今（7）日恢復拍賣，並提前於中午12時開拍，至下午3時30分，共拍賣豬隻851頭，全部拍定，市場交易氣氛熱絡。拍賣均價達125.4元/公斤，較疫情前（10月20日）均價99.19元/公斤大幅上漲，顯示市場需求強勁。價格走高的主要原因在於拍賣數量受農業部控管，供應量有限。

肉品市場為因應市場需求，宰殺作業也從原本夜間11時提前至晚間7至8時展開，場內啟用3條屠宰線、9輛專用運載車，並於宰殺完成後，將屠體配送至縣內各攤商，確保市場供應順暢，讓民眾能在第一時間買到新鮮、合法的國產豬肉。

苗栗縣鍾東錦縣長為確保鄉親能夠安心購買國產豬，已請衛生局於明（8）日派員前往傳統市場豬肉攤進行關懷與稽查，並要求6家豬肉製品加工廠提供豬肉來源證明，確保產品來源合法、品質安全。縣府將持續輔導與查核，讓民眾安心選購。同時，農業處將會同苗栗縣養豬協會前往市場了解交易情形，並儘速研擬國產豬肉推廣行銷活動，以穩定市場信心、協助產業復甦。

鍾東錦縣長強調，市場販售的合格國產豬肉均經過合法屠宰與衛生檢查程序，品質安全有保障。請民眾放心購買各類豬肉及相關製品，並以實際行動支持國產豬肉，協助豬農度過生計難關。「認明合格屠宰、安心吃台灣豬」，讓我們共同守護食安，支持在地產業，維護苗栗的好味道與好農業。