苗栗膠筏暗夜遭竊船主傻眼 網路協尋文當日幫找回

（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗竹南龍鳳漁港1艘膠筏6日凌晨遭竊賊以吊車載運偷走，船主白天發現後報警並經友人協助上網發文協尋，當晚就接獲熱心釣友通報，並在新竹新月沙灣附近尋獲，戲劇化過程成為漁民討論話題。

許姓船主今天說，去年3月購入1艘中古膠筏整修，前後花了將近新台幣80萬元，近日才剛整備完成，準備要下水作業，未料昨天上午發現，原本停放在龍鳳漁港岸上的船隻竟不翼而飛。

許姓船主表示，膠筏船長7公尺、寬2公尺，重約1200公斤，整艘船被偷，真的很離譜，當下除了報警追查，朋友也幫忙在網路社群平台發文協尋；昨天下午正在派出所做筆錄時，突然接獲熱心釣友通知在新竹竹北新月沙灣附近草叢看到類似船隻，員警立即陪同前往確認，就是自家的膠筏無誤。

許姓船主會同警方到場，確認是自己失竊的膠筏，但船名、船號已遭塗銷，連夜把船拖回竹南。對於迅速順利尋回船隻，許姓船主說「很謝謝大家幫忙」。

膠筏遭竊事件今天也成為港區漁民談論話題，許姓船表示，許多2、30年經驗的老船長都說，以往頂多是船上引擎、螺旋槳等零件遭竊，「整艘船被偷走還是頭一回聽到，可能全台首例」。

警方初步調查，竊賊6日凌晨以吊車將膠筏吊運載走，甚至曾在竹北新月沙灣一帶水域活動，隨後又將膠筏藏匿在附近偏僻草叢，目前已鎖定特定對象，全力查緝中。（編輯：林恕暉）1150107