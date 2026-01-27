苗栗自小客車未注意車前狀況 2警用重機遭撞

（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）苗栗縣警察局員警騎乘2部大型警用機車，行經台13線三義路段，遭後方自小客車追撞，警方初步調查，為童姓男子（59歲）未注意車前路況，撞擊前車又撞警用重機，所幸並未造成重大傷亡。

苗栗縣警察局苗栗分局三義分駐所所長余偉豪今天表示，三義鄉台13線近八股路段，26日發生自小客車疑因未注意車前狀況，追撞前方1輛自小客車與2部警用大型重機車的交通事故，造成1名自小客車駕駛受傷，分駐所警員獲報到場，立即協助管制疏導交通，傷者經由救護車送醫救治。

警方指出，經初步調查，童男駕駛自小客車沿台13線北往南行駛，接近八股路口時，未注意前方車輛已經停等紅燈，直接撞上徐姓女子（41歲）駕駛之自小客車，導致徐女之自小客車失控，往前撞倒停等紅燈的2部警用大型重機車，整起事故僅徐女遭受擦挫傷，經救護車送往醫院觀察幸無大礙。

苗栗分局指出，2名騎乘警用大型重機車的員警當時正在執行巡邏勤務，與徐女均無飲酒情形；童男經酒精檢測，酒測值0.13mg/L 未達裁罰標準，詳細事故原因以及肇事責任仍需調查釐清，呼籲駕駛車輛除應全神貫注，切記酒後絕對不能開車，以確保自己與用路人生命財產安全。（編輯：李亨山）1150127