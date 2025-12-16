苗栗舉辦「閃耀生命．共融無礙」國際身障日表揚暨宣導

養茶三味理事長陳美玉偕同兒子徐丞璽捐贈價值一一五萬元的復康巴士，讓身障者在苗栗能享有輕鬆就醫、社會參與等便捷的服務與權利。（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

苗栗縣政府十六日舉辦一一四年度苗栗縣「閃耀生命．共融無礙」國際身障日表揚暨宣導活動，會中苗栗縣客家酸柑茶文化推廣協會理事長、頭屋鄉養茶三味陳美玉偕同兒子、常務監事徐丞璽捐贈一一五萬元的復康巴士，苗栗縣長鍾東錦感謝各界對營造友善環境的努力，未來縣府持續提升苗栗縣身障朋友的權益與福利，打造苗栗為平等共融的城市。

每年十二月三日是聯合國訂定的「國際身心障礙者日」，苗栗縣政府十六日規畫國際身障日表揚暨宣導活動，表揚傑出身障人士、家庭照顧者楷模、績優身相障礙福利服務專業人員、大小復康巴士交送為民服務獎、績優身心障礙社團，今年度不僅提高獎勵金，更新增全台首創的「模範身障服務家庭」獎項。

廣告 廣告

十六日頒獎典禮邀請二０二五總統教育獎獲獎人賴欣儀分享從如何克服身體限制走向國際舞台的生命經驗分享，給台下觀眾莫大鼓勵及啟發。

縣長鍾東錦表示，十六日受表揚者最高齡的是來自銅鑼鄉十七五歲的「家庭照顧者楷模」曾定隆先生，不只長期照顧智能障礙者的長子與長孫，更積極推動心智障礙者權益倡議服務；最年輕的是「傑出身障人士」二十七 歲黃靖騰先生，投入公共倡議，更在二０一六 年榮獲總統教育獎大專組殊榮。

會中，除頒獎典禮外，養茶三味理事長陳美玉偕同兒子徐丞璽捐贈價值一一五萬元的復康巴士，讓身障者在苗栗能享有輕鬆就醫、社會參與等便捷的服務與權利。縣長強調，期許未來各界能給予苗栗縣更多資源，縣府團隊定會持續努力打造讓身障朋友活動更順利友善的環境，同時也要感謝獲獎者們的付出，讓苗栗縣幸福感大幅提升。