苗栗舉辦5天龍華聖會 鍾東錦率縣府主官管行儒宗三獻禮祝壽

苗栗5天龍華聖會 鍾東錦率縣府主官管行儒宗三獻禮祝壽





中華玄門總會在苗栗縣立體育場舉辦5天龍華聖會，20日進行儒宗三獻禮祝壽大典，縣長鍾東錦率縣府主官管虔誠上香，向天官及諸神佛祈求社會祥和、縣境平安，鄉親身體健康。

中華玄門總會、玄門法師總會連續13年在苗栗舉辦龍華聖會，期間分別辦理「超拔祖先」法會，使祖先離苦得樂，「解冤釋結」法會，為眾生消災解厄，及三獻大禮、環佛祭七星、金光明懺齋天、瑜珈燄口施食等科儀，為國家社會地方祈福，並準備平安餐與各界信眾同霑法喜。

縣長鍾東錦、議長李文斌、副議長張淑芬、前縣長劉政鴻與縣府主官管上午主持進行儒宗三獻禮祝壽大典，擔任總主祭官地縣長鍾東錦並獻上祝壽文疏，祝福法會圓滿殊勝，不僅為天地眾生祝壽祈福，也凝聚信眾虔誠心念，為親人眷屬祈求平安健康、增福延壽。

縣長鍾東錦並代表苗栗縣民上香，祈求眾神佛庇佑縣政推動順利，垂憐百姓平安健康，在場信徒皆雙手合什頂禮陪同參拜，向諸神佛祈求心願。

鍾東錦感謝中華玄門總會及中華玄門法師總會長期關懷苗栗鄉親，用心舉辦莊嚴殊勝的「龍華聖會」，讓鄉親得以共襄盛舉、同霑法益，是苗栗的福氣，也是大家共同的榮耀。

縣長鍾東錦表示，苗栗縣政府推動縣政建設與觀光發展不遺餘力，以「山海並進、南北共榮」為目標，打造多元觀光亮點，期盼更多人走進苗栗、留在苗栗，也期盼藉由祈福法會，為縣政推動與地方發展增添順遂與光明。

