苗栗舊台13線成廢棄物樂園 有車輛水塔浴缸和馬桶

台13線苗栗市往銅鑼路段因道路彎陡，於2017年截彎取直並開闢「南苗高架橋」新路線，然而舊路線並未封閉，如今已成為廢棄物偷倒天堂。這條人煙罕至的舊道路旁空地，不僅堆滿各式廢棄物，還有廢棄車輛被棄置於此長滿雜草，現場可見水塔、馬桶、洗手台、沙發等大型廢棄物，以及數量更多的袋裝垃圾，甚至有人在樹梢掛上平安符，整個邊坡已淪為垃圾場。

苗栗舊台13線成廢棄物樂園，車輛浴缸滿山遍野。(圖／TVBS)

位於苗栗市大坪頂路段的這條舊路，原是連接苗栗市和銅鑼間的道路。2017年11月新路線通車後，舊路並未封閉，車輛仍可輕易進入，讓不肖人士有機可趁。現場調查發現，廢棄車輛內已被丟入大包小包垃圾，草叢中散落著三個大水塔、浴缸、馬桶、洗手台、沙發及裝潢廢棄物等。

車輛可直接開進！苗栗舊台13線變身「非法棄置場」。(圖／TVBS)

銅鑼鄉代徐裕逢指出，從地圖上可以看出，黃色路線為新路線，左邊灰色彎曲的是舊道路，而垃圾被丟棄在紅色地標處。

通車8年未封閉，苗栗台13線舊道淪廢棄物聚集地。(圖／TVBS)

苗栗市公所已進行清查，確認垃圾堆放地點為私有地。苗栗市公所主秘杜英嘉表示，警方和環保單位將介入處理此事。杜英嘉進一步解釋，苗栗市大坪頂路段因坡度陡峭且多彎，才進行道路改善工程截彎取直。新路線已通車8年，但由於舊路未封閉，車輛可輕易進入，便利了不肖人士非法傾倒廢棄物，使這片區域逐漸淪為垃圾場。目前當地相關單位正著手處理這個環境問題，以恢復舊路周邊環境的整潔。

