苗栗舊山線鐵道自行車金馬光舞夜空迎新春

為迎接二0二六年新春佳節，舊山線鐵路自行車特別規劃強化夜間燈光設計，結合鐵道自行車與夜間燈光藝術打造兼具光影美感與觀光特的嶄新體驗，將邀請民眾在燈火璀璨的鐵道上迎接嶄新的一年。

舊山線鐵道自行車表示：本次活動將於舊山線鐵道自行車路線登場，岩線搭配柔和燈效與既有的鐵道景觀，營造溫馨且富有年節氛圍的夜間騎乘環境，讓民眾在夜色中細細品味鐵道之美，感受與白天截然不同的風情（見團）。

舊山線鐵道自行車表示：夜間燈光活動不僅有效延長觀光時段，更希望透過創意燈光與新春元素的結合，為地方注入節慶活力，提供親子與情侶及朋友的共遊新選擇，讓鐵道自行車騎乘成為一段充滿祝福與美好回憶的旅程。

活動期間將同步加強夜間照明與安全的維護措施，包含完善的燈光配置、清楚的動線引導及現場服務人員的配置，確保民眾與遊客在安全無虞的旅遊環境中安心享受夜騎樂趣，現場也規劃多處拍照打卡亮點，歡迎民眾與遊客留下新春夜騎的精彩瞬間。