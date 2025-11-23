苗栗花田地圖公開！ 聯大、嘉盛里賞花路線在這裡
〔記者彭健禮／苗栗報導〕農業部農糧署補助推動「114年2期作稻田轉作景觀作物營造農村花海風貌暨桃竹苗高鐵沿線景觀作物專區計畫」，苗栗市公所與農友攜手，在國立聯合大學八甲校區周邊及嘉盛里等農田，栽種波斯菊、向日葵，加上當季杭菊，美不勝收，公所公布4處花田，邀民眾共賞。
市公所表示，4處花田分別為位於聯大八甲水塘公園、鐵道自行車路段間的杭菊園，杭菊進入盛開期，陸續採收中，11月29日前為最佳賞花期。聯大南路(苗28-1)中段旁的花田，由波斯菊、向日葵、杭菊交織而成，也陸續綻放中。
聯大八甲茶園旁小徑的大波斯花田，粉紅大波斯正盛開綻放中，可從八甲茶園旁或鐵路自行車道旁進入，步道氛圍悠閒、花色夢幻，非常適合漫步拍照。
嘉盛里為公路686巷花田，隱身在嘉盛里，由黃波斯與大波斯交錯的高人氣花海盛綻中，色彩亮眼。
市公所提醒民眾，賞花之餘，也請共同維護，切勿摘花踏花，一起守護園主辛勤栽培的成果，市內其他花海資訊也將陸續公布，敬請期待。此外，農曆年節維新里原B區示範農場及周邊農地也將種植花海，供鄉親及返鄉遊子迎接新春農村風光美景。
