苗栗苑裡透天厝夜間火警 2樓全面燃燒5人逃出
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮泰田里一間3樓透天厝，昨(7)日晚間9點多突然冒出濃煙，不久熊熊烈焰竄出，苗栗縣政府消防局接獲報案後，派出苑裡分隊與通霄分隊共10車、14人與2名志工前往協助滅火，抵達現場時發現該間透天厝2樓已經完全燃燒，趕緊佈水線撲滅火勢，終於在昨日深夜10點多撲滅，詳細起火原因仍待調查。
苗縣府消防第四大隊指出，當時接獲報案稱有民宅出現熊熊火勢，苑裡分隊出動水箱車、水庫車、雲梯車、救助器材車與救護車等消防車輛前往，並同步派遣通霄分隊支援水箱車與水庫車，趕赴現場發現2樓已經全面燃燒，所幸屋內3名大人與2名小孩已經逃出並未受困，但3名大人出現呼吸不順及咳嗽情形，另2名小孩當時並無大礙，考量安全後先協助將3名大人送醫治療，2名小孩則預防性送醫檢查。
經過消防人員盡力搶救，終於撲滅熊熊大火，但該間透天厝2樓遭火舌肆虐，已經一片焦黑，3樓也受到火舌影響，外觀有明顯黑痕。苑裡消防分隊提醒民眾，居家除了設置住警器預警功能外，也可放置小型滅火器，如遇火勢尚未擴大時，可有效進行初期滅火，降低火災帶來損失。
更多自由時報報導
賣簡體字作業袋遭炎上！小北百貨發聲回應 網讚：了不起負責！
太子集團創辦人陳志在柬埔寨落網 遣送至中國
小2女童發現「九九乘法奧秘」 震驚3大學教授：以前沒聽過
「越南牡蠣」假冒「東石鮮蚵」 台中水產行起訴
其他人也在看
台積電洩密案第4名內鬼將現身！陳姓工程師今移審法院拚交保
台積電爆發一連串洩密案，先爆發前工程師陳力銘勾結內鬼吳秉駿、戈一平竊取2奈米晶片機密，並將資料交付東京威力科創（（ＴＥＬ））台灣子公司，3人迄今遭智慧財產及商業法院收押。不過，陳力銘後續又咬出新內鬼陳姓工程師竊密，檢方今早將在押的陳姓工程師移審法院，合議庭將開庭決定是否交保。據了解，陳姓工程師涉及重罪且迄今不吐實，交保恐怕有得拚。太報 ・ 2 小時前 ・ 10
F-16飛官辛柏毅失聯！家屬心碎求問事宮廟：無論存活與否、只想再見一面
本月6日晚間，空軍飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機，於夜間演訓時突然失聯，目前軍方已大規模搜索中，希望能儘速找到人，而飛官辛柏毅家屬也非常焦急，甚至於Threads發文，詢問網友推薦的花蓮宮廟，難過表示「只希望能找到他，無論有沒有存活都沒關係，只想再見他一面」。三立新聞網 setn.com ・ 58 分鐘前 ・ 11
不斷更新／飛官辛柏毅失聯！投放照明彈搜救
[NOWnews今日新聞]空軍司令部今（6）日表示，本屬花蓮基地一架F-16單座戰機（機號6700），晚間6點17分時，飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，晚間7點29分時於花蓮縣豐濱鄉東面10...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 35
涉罷綠偽造連署！黃呂錦茹再赴北院開庭 被問「這一題」反應曝
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導國民黨前台北市黨部主委黃呂錦茹，去年（2025）在罷免綠委吳思瑤、吳沛憶案中涉嫌偽造連署，不僅被北院裁定羈押禁見，更被北檢偵結起訴，而她在首度開庭時全部認罪，並聲請具保停押，事後被北院裁定1千萬元交保，並左腳配戴電子腳環監控等措施。如今，黃呂錦茹今（7）日上午再度前往北院開庭，面對記者提問是否希望解除腳環時，黃呂錦茹的反應也隨之曝光。民視 ・ 1 天前 ・ 8
(影)「我是戰俘」! 馬杜洛首度出庭拒不認罪 美議長辯攻委不必國會批准
[Newtalk新聞] 委內瑞拉總統馬杜洛當地時間 5 日首度在美國法院出庭受審。他與妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）被美方押解至紐約曼哈頓南區聯邦地區法院，就多項涉及毒品與武器的重罪指控接受首次提審。庭審結束離庭時，馬杜洛以西班牙語高喊「我是戰俘」，再度將案件定調為政治迫害。 根據起訴內容，馬杜洛被控四項刑事罪名，包括「毒品恐怖主義」、共謀走私古柯鹼，以及持有機關槍與爆炸裝置等。馬杜洛當庭對所有指控拒不認罪，並向法官表示自己是「被綁架到美國」，強調：「我是清白的，我沒有罪。我是一個正直的人，我仍然是我國家的總統。」 《紐約時報》指出，法官在庭上要求馬杜洛確認身分時，他明確以西班牙語自稱「委內瑞拉玻利瓦共和國總統」，並重申自己遭到非法拘押。首次庭審歷時短暫，辯護律師暫未提出保釋申請，法官宣布案件將於 3 月 17 日再度開庭。 《紐約時報》指出，法官在庭上要求馬杜洛確認身分時，他明確以西班牙語自稱「委內瑞拉玻利瓦共和國總統」，並重申自己遭到非法拘押。 圖:翻攝自X帳號@FactNews890604 多家美國媒體即時報導此案。《福斯新聞》指出，馬杜洛在毒品走私指控的庭審中新頭殼 ・ 1 天前 ・ 22
F-16飛官辛柏毅墜海失聯！管碧玲：海巡已派3艦6艇 鍥而不捨搜救
[Newtalk新聞] 空軍花蓮基地一架F-16單座戰機昨（6）晚進行例行訓練時，飛行員辛柏毅上尉在花蓮外海發生跳傘意外，國防部、內政部及海巡署等單位漏夜搜救，仍未見辛柏毅身影。海委會主委管碧玲今（7）早在臉書發文表示，「我們繼續努力，願一切平安，希望把飛官救回來。」海巡署則指出，目前已累計已累計派遣3艦及6艇於事故海域持續搜尋，並施放共計4顆 SLDMB 海難搜救測流浮標，持續配合國防部全力進行搜救作業。 空軍司令部昨晚表示，花蓮基地乙架 F-16單座戰機，機號6700，晚間6時17分由飛行官辛柏毅駕機起飛執行例行性訓練任務，7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜尋行動。辛柏毅是澎湖人，空軍官校108年班畢業，飛行總時數達611小時，F16V的機種總時數則有371小時，該機機身鐘點3894小時，發動機總時間則是5447小時。 管碧玲今早發文指出，大家心繫的辛飛官，搜尋到現在，仍未發現，國軍、國搜系統鍥而不捨運作中。海巡弟兄在海上搜尋一夜，希望白天視線改善，能有助於尋獲。昨日各界紛紛集氣，一起為辛飛官祈禱，有民間貨輪、漁船、商用飛機，都想盡一份心力，新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 33
台大生坐代步車 2男欺弱勢稱「腳被壓」包圍勒索
台北市 / 綜合報導 昨(5)日晚上9點多，一名行動不便的蔡姓男大生坐著電動代步車，經過西門町一間甜甜圈店前，被兩名男子包圍勒索錢財，他們向蔡姓男大生表示，他的代步車輾到其中一人的左腳，索要推拿費，甚至不讓他離開，熱心民眾見狀出面解圍，警方後續也到場排解糾紛，告知權益後雙方互不提告各自離去。員警VS.洪姓男子：「你是跟他們起糾紛那個嗎，(我我走不了)。」人來人往的人行道上，員警獲報糾紛到場，只見男子手還放在，電動代步車上，一邊說自己走不了，而在代步車上的男大生，則一臉驚恐。洪姓男子VS.員警：「我自己推(拿)好嗎，我自己推(拿)好嗎？」索討推拿費用，男子聲稱腳被代步車壓到受傷，兩名男子在西門町街頭，將男大生攔住當街勒索。遭勒索蔡姓大學生：「覺得有一點被恐嚇，有一點被勒索，因為他也沒有跟我講，就是賠的金額，他就一直這種看你有多少嘛，你有多少你就拿出來。」這名遭到勒索的蔡姓大學生，就讀台大社工系，5日晚上9點多，跑到西門町買東西，經過成都路上時遇上兩名男子。根據了解蔡姓男大生，當時逛街完準備回宿舍，在甜甜圈店前被兩人圍住，其中一名洪姓男子表示，男大生的代步車壓到他左腳，接著連人帶車將他包圍，索錢要去推拿甚至還對車輛吐口水，熱心民眾見狀上前解圍，警方獲報到場告知雙方權益，排解糾紛隨後兩人互不提告各自離去。遭勒索蔡姓大學生：「就是他們一直跟我說，不要擔心，不要擔心，因為我那個當下真的很害怕，然後整個人僵在那邊。」據了解熱心民眾，就是新北市議員金瑞龍的助理，他們一家大小剛好經過，第一時間跳出來解圍。台北市萬華分局西門町派出所長陳韋勲：「經過現場的熱心民眾及員警調解後，並告知相關的權益，雙方各自離去。」熱鬧的西門町商圈，兩名男子疑似鎖定行動不便的男大生，當街勒索，好在有熱心民眾協助，才結束這場驚魂記。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 4
飛官辛柏毅夜訓失聯！親友急喊：拜託撐下去
[NOWnews今日新聞]花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）昨（6）日晚間執行夜航訓練時突失聯，飛官辛柏毅上尉於晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑跳傘逃生，國軍正展開海空救援，這...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 30
詐欺車手被警「破窗拖下車」 驚險瞬間曝｜#鏡新聞
北市出現警匪追逐！行天宮捷運站昨天（1/6）晚間，一名男子被便衣刑警，從黑色汽車上給直接拖下車壓制，馬路上的驚險場面也嚇壞目擊的女學生，據了解，整起圍捕行動原來是為了逮捕前來取款的詐欺車手，而警方也在他收款的假交易所辦公室逮捕另一名女同夥，全案2人都被雙雙送辦。鏡新聞 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
太子集團第六波搜索! 台北信義雪茄館兄弟檔疑淪幫凶
（民視新聞綜合報導）檢調持續追查〝太子集團〞的犯案蹤跡！在昨天的第六波搜索，檢警發現台北信義區一間知名的雪茄館，疑似變成太子集團的洗錢據點，其中，雪茄館負責人陳韋翔和他哥哥陳韋志，疑似協助太子集團旗下多處水房洗錢，甚至還會協助集團成員兌換新台幣，訊後，弟弟交保，哥哥聲押！身穿白色長袖，戴著口罩，他是台北市信義區一間知名雪茄館的負責人陳韋翔，因為涉入太子集團洗錢案，5號遭檢調約談，訊後160萬元交保，限制出境出海，而被約談的，還有他的哥哥陳韋志。把自己包得緊緊緊，快步走進北檢，面對記者問話沒有多做回應，檢方訊後，針對陳韋志的部分聲請羈押。民視記者莊立誠﹔「檢警調查發現，信義區這間知名雪茄館，陳姓兄弟檔疑似涉嫌協助太子集團洗錢，也讓雪茄館成了洗錢水房。」檢警針對太子集團，發動第六波搜索。（圖／翻攝畫面）這一次針對太子集團洗錢案，所發動的第六波搜索，主要針對贓款進行追查，檢方發現，陳姓兄弟檔涉嫌協助太子集團旗下多處水房進行洗錢，金流透過地下匯兌方式進出台灣，當太子集團成員或所屬公司，有新台幣資金需求時，他們也會協助兌換，雪茄館成了交付現金的據點。這間雪茄館，過去曾經舉辦品酒會，以及爵士樂等表演，被檢方懷疑長期以合法掩護非法。檢警針對太子集團，發動第六波搜索。（圖／翻攝畫面）律師(前檢察官)李赫茗表示，檢察官也一定會在發現證據的過程當中，去伴隨著發現其他共犯，進而發動更多搜索，以及扣押的程序，因此像這次檢察官發動的第六波搜索，其實在檢察官的偵辦過程當中，都是非常正常的事情。檢警在2025年底，針對太子集團展開四波搜索，除了聲押禁見多名集團幹部，查扣大量名車、帳戶。上週五，檢警還查獲，帛琉一處，由前國安局軍官，所經營的度假村，也涉入其中。究竟還有多少人涉入太子集團案件當中，檢調動作一波接一波，要讓罪犯無所遁形。原文出處：太子集團第六波搜索！ 台北信義雪茄館兄弟檔疑淪幫凶 更多民視新聞報導太子集團第五波搜索! 國安局校級退休軍官竟涉案太子集團洗錢案! 前國安局退役軍官120萬元交保知名雪茄館「Cigar Vie」涉助太子集團洗錢 兄弟檔老闆遭拘提民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
通學區搶快闖紅燈 廂型車險撞小學生引公憤｜#鏡新聞
這畫面真的太可怕！一輛黑色廂型車，經過校門口時闖紅燈，差點撞上正要過馬路的學童，地點就在台北市北投國小，這樣的畫面引起公憤！北投警方也認定屬於重大違規，將會約談車主到案說明，並且開罰。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
女騎士路中撿狗罐罐.遭疑闖燈轎車撞 駕駛趁亂肇逃
屏東縣 / 綜合報導 屏東有名女騎士，騎車過程中發現所載的狗罐罐掉了，於是她就在路口處停下，跑到馬路中央撿拾掉落的狗罐頭，沒想到卻被疑似闖紅燈左轉的轎車直接撞上受傷送醫，但肇事駕駛下車後卻謊稱要載騎士送醫，隨後趁亂開車逃離現場，警方獲報展開追查。路口處，散落許多罐頭，一名騎士將機車停妥後，小心翼翼走到路中央，彎腰開始撿拾，旁邊行經的車輛，擔心會撞到他，都刻意放慢速度，但這時一輛要左轉的轎車，疑似先闖紅燈急著轉彎，結果一過彎就撞到人，騎士當場被撞飛到人行道上，駕駛緊急踩剎車。記者VS.目擊民眾說：「腳受傷，(喔腳有受傷)，對，後來救護車來就載走了。」附近攤商說：「他沒有注意到紅綠燈，這裡常常，他們有時候也是也有翻車，什麼(車禍)都有。」事發就在屏東市忠孝路與廣東路口，當時女騎士停下來，是為了要撿掉落路面的狗罐頭，卻遭左轉汽車撞上受傷，沒想到肇事駕駛，沒留在現場處理，反倒開車逃逸。目擊民眾說：「很危險啊，很多車子啊，也沒有人要讓啊，喔那位(肇事駕駛)都沒下車耶。」屏東分局第五組巡官林延諭說：「肇事駕駛下車偽稱欲載其就醫，隨後竟趁隙駕車逃逸，警方已調閱監視器畫面，掌握車主身分。」實際開車，用第一視角來看，行人走到A柱前方，就成為駕駛視線盲區，如果沒特別留意前方車況，很容易發生意外，這一回駕駛疑似因為視線死角，撞上撿拾物品的女騎士後，竟然又逃離現場，逃避責任不為自己肇事負責，警方全力追查。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
前桌球國手涉吸金5千萬! 分飾兩角冒名運彩公會理事長
中部中心報導台中地檢署，日前針對一起涉嫌偽造文書、違反《銀行法》的案件，提起公訴，特別的是，這名楊姓女被告，是前桌球國手，還曾經在國際賽中，為國爭光得到銅牌。但是，她卻被指控，一人分飾兩角，冒用運彩公會理事長的名義，涉嫌吸金詐騙，金額高達5千萬元。這名短髮的桌球選手，遭到民眾指控，利用投資刮刮樂彩券，涉嫌違法吸金！被害人指控，楊女去年底找上他，由於信任對方是前桌球國手，還曾經在國際賽中拿下銅牌，為國爭光，退役後又有保險理專背景，被害人就投資了120萬元，但只拿到9千元的紅利，對方就失聯了！前桌球國手涉偽造文書遭起訴。被害人最近提告，還衍生出案外案，原來楊姓前國手，在4年前開始，疑似謊稱與運彩公會理事長何昱奇，關係很好，藉此取得其他被害人信任！理事長指控，被告運用"神鬼對話"的手法，一人分飾兩角，製造兩人合股經營彩券行的假象，向客戶募資，短短2年，騙了35名客戶、捲款高達5千萬元！前桌球國手涉偽造文書遭起訴。被害人指控，這大筆錢，最後疑似因為被告地下簽賭，通通輸光。記者撥打楊姓被告手機求證，但她沒有接電話。被告涉及盜刻何理事長的印章，涉嫌偽造文書、違反銀行法，由台中地檢署檢察官提起公訴。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：前桌球國手涉吸金5千萬 分飾兩角冒名運彩公會理事長 更多民視新聞報導前住戶"寄生停車格"長期竊電 現任屋主.管委會提告假醫美董娘盜圖裝闊 誆投資醫美器材吸金1.3億破獲25億洗錢案! "缺錢公司"成洗錢破口 企業主淪共犯民視影音 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
彰化女騎士離奇噴飛 倒栽蔥卡3米圳溝樹上不治
彰化大村鄉5號晚間發生一起離奇車禍，一名年約50歲的女騎士，行經東美路時，不明原因噴飛，整個人倒頭栽卡在圳溝的樹幹上，警消獲報後前往救援，先以吊臂等器材將人救上岸，但女騎士當時已經沒有生命跡象，送醫急救後還是宣告不治 #彰化大村鄉#離奇車禍#女騎士東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
雜誌延遲運送到! 女老闆竟衝書店辱罵店員
社會中心／綜合報導不滿意雜誌晚到，竟然衝書店飆罵員工嗎？台北一間日式連鎖書店的員工投訴，有名女老闆訂購日式雜誌，疑似因為日本新年放假的關係，比較晚送達，讓她大發雷霆，不但先在電話中飆罵，又衝來書店當面辱罵，讓店員氣到辭職，決定提告。但遭控的女老闆則否認這件事。書店裡，一名女子怒氣沖沖，對著店員大聲咆哮，原來他訂的雜誌，疑似因為日本新年放假，比較晚運送到，就失控飆罵。當事書店員工陳小姐：「他罵我有沒有讀書，然後說他要為（公司）周處除三害，難道他說我是禍害嗎？，他說就算缺人，他也不可能，不能請這種阿貓阿狗站在服務台，然後也順便羞辱了一番主管。」雜誌延遲運送到! 女老闆竟衝書店辱罵店員（圖／民視新聞）事發在知名日式連鎖書店，回憶起當時經過，員工陳小姐的語氣，還是忍不住顫抖，怎麼也沒想到，只是接了電話，卻被罵到體無完膚。當事書店員工陳小姐：「我們也不是他的員工，憑什麼你用老闆的姿態對所有人，因為他自己就有嗆我，自己就嗆說他是公司老闆，我有哭，是有點怕到不敢去上班的。」陳小姐坦言，這份工作需要有日文N1檢定，自己相當喜歡，遭罵後主管有安慰，但總公司卻要求把控訴的發文刪掉，讓她又氣又怕，也決定離職，報警提告。雜誌延遲運送到! 女老闆竟衝書店辱罵店員（圖／民視新聞）當事書店員工陳小姐：「我也是人生父母養，憑什麼被他這樣子羞辱，我提告他公然侮辱跟恐嚇。」求證遭控的女老闆，卻否認這件事，強調自己沒有態度不好也沒有辱罵，如今雙方各說各話，部分錄音流出，其他交由司法調查。原文出處：雜誌延遲運送到 女老闆竟衝書店辱罵店員 更多民視新聞報導國中生遭惡搞"全身傷"! 同伴不認錯 家長怒公開台鐵歧視1／身障員工被轟「累贅」！苦撐3月被解雇 法院還他公道貼大字報罵畢書盡「狼心狗肺」 男挨告誹謗判決出爐民視影音 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
超高齡社會來臨 苗縣社區關懷據點供餐補助加碼至每月7000元
苗栗縣已邁入超高齡社會，縣長鍾東錦今（7）日在縣府辦理的「115年度社區照顧關懷據點計畫經費說明會」中宣布，今年起縣內各據點供餐，由每月6000元提升至7000元，讓長輩吃得好、吃得營養。依苗栗縣戶政統計，至去年12月底，縣內65歲以上老年人口有10萬7476人，估全縣總人口數的20.23%。為建立自由時報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
警局前囂張縱火! 6旬男"分隔島燒垃圾" 目擊民眾嚇壞
社會中心／吳玟誼 陳奎宏 台北報導警局前囂張縱火！昨天中午，有民眾在景美目睹分隔島突然起火燃燒，趕緊報警，警方一查，是一名六旬的男子，從新店走到景美，邊走邊撿垃圾，最後明目張膽，在警察局前"亂燒垃圾"，所幸沒有人傷亡。由於北市才發生張文攻擊前先縱火，民眾特別緊張。還有目擊者直呼，以為遇到第二個張文。光天化日下，只見一名身穿綠色外套的男子，把一袋垃圾拿到分隔島上，過沒幾秒鐘，垃圾袋竟然開始冒煙，接著起火燃燒，分隔島都燒起來了，嫌犯竟若無其事，拍拍屁股走人，但經過民眾看到早已快嚇壞。消防人員緊急趕到，把火撲滅，有人涉嫌縱火，員警不敢大意，立刻調查，就怕又是什麼恐怖攻擊。目擊者：「在分隔島上面有一團火，然後仔細一看就是一個像是一袋垃圾燃燒，我就打電話報警啊，擔心說會不會有類似張文，隨時有拿什麼刀啊之類的，會去攻擊人。」警局前囂張縱火! 6旬男"分隔島燒垃圾" 目擊民眾嚇壞。（圖／民視新聞）好在有人目睹，警覺性高，立刻報警，沒讓火勢延燒，但這麼一燒，讓所有人都人心惶惶，尤其這裡就是景美商圈，人多也複雜，店家就怕成為目標，實在心驚驚。附近店家：「我覺得他應該是蓄意的，門要鎖好，我們是有認識的人，是老客戶才能進來。」民視記者吳玟誼：「這地點就位在熱鬧的景美捷運站附近，可以看到這裡車流量非常的大，嫌犯大白天竟然就在分隔島縱火，而且仔細一看後方就是警局，真的是相當的大膽。」警局前囂張縱火，兇手就是這名六十幾歲的周姓男子，6號一早從新店住家，一個人徒步走到景美，邊走邊撿垃圾，大約中午走到景美時，竟然大喇喇在分隔島燒垃圾，被警方鎖定，一查之下發現他竟然是累犯，一年前也曾在新店燒垃圾縱火。而這樣子無故在公共場所焚燒東西，最高可罰一萬二千元罰鍰。警局前囂張縱火! 6旬男"分隔島燒垃圾" 目擊民眾嚇壞。（圖／民視新聞）文山二分局景美派出所長 黃杰超：「依社會秩序維護法，函請台北地方法院簡易庭裁處。」日前北市才發生張文隨機攻擊，敏感時刻，男子居然還這樣在分隔島"公然亂燒垃圾"，罰錢事小，萬一真的造成人員傷亡或車輛毀損，絕對難逃公共危險罪嫌。原文出處：獨！６旬男警局前「分隔島燒垃圾」 目擊民眾嚇壞：以為恐攻 更多民視新聞報導F-16V墜海辛柏毅失聯 賴清德指示國防部「全力搜救」雞排妹驚傳流產！發文證實「半夜痛到叫出來」 再怒喊：反對代孕雀巢嬰兒奶粉驗出「仙人掌桿菌」 台灣分公司回應了民視影音 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
新北同一天2毒駕拒檢 跑不贏警察等吃高額罰單!
社會中心／洪巧璇、洪國凱 新北報導新北市同一天晚上發生兩起毒駕拒檢事件！昨(６)晚間１１點多，板橋以及三重都有騎士直接在巡邏員警面前騎車交通違規，被攔查還拒檢跑給警察追，最後警方使用毒品唾液快篩，果然發現是毒駕上路，除了得被依毒品防制條例送辦之外，還得繳交高額的交通罰金。巡邏員警就在旁邊，機車還大搖大擺違規逆向，警方立刻追了上去。員警沿路鳴笛，雙載騎士也一路衝個不停，直到雙方追到路口。員警vs.毒駕嫌犯：「停車！下來！下去啦，跑什麼。我沒有動啊。」兩名男子被當街壓制，還故作鎮定說自己沒有要跑，但員警卻從他們身上搜出喪屍菸彈。員警vs.毒駕嫌犯：「趴好啦!你們兩個涉嫌毒品危害防制條例。」新北市三重，6號晚間11點多，兩名男子雙載逆向行駛，還跑給警察追，結果意外被搜出毒品，而同一天晚上，板橋也有一起毒駕拒檢，張姓騎士在警方面前闖紅燈，而被攔查。沿路違規！毒駕拒檢板橋車站亂竄 警開22張罰單共罰13萬元（圖／民視新聞）員警vs.毒駕嫌犯：「呼叫，麻煩攔截圍捕！攔截圍捕！」警車一路追在後頭，但男子說什麼就是不肯停車，一路危險行駛，員警馬上呼叫支援警力到場。員警vs.毒駕嫌犯：「趴著！趴好！幹什麼東西！」員警蜂擁而上，壓制歹徒，使用毒品唾液快篩檢測，確認毒駕上路。當時張姓嫌犯不只闖紅燈，還邊騎車邊滑手機，警方要他停車受檢，沒想到他油門一催拒檢逃逸，還繞了板橋車站一圈，途中逆向、騎上人行道等多項違規，警網出動圍捕。沿路違規！毒駕拒檢板橋車站亂竄 警開22張罰單共罰13萬元（圖／民視新聞）海山分局江翠所所長蔡桓武：「另針對張男違規行為，依違反道路交通管理處罰條例，告發22張罰單，計處新臺幣13萬1300元罰鍰。」毒駕拒檢還沿路違規，罪加一等，共開出22張交通罰單，不僅背上毒品刑責，還得繳高額罰金。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：沿路違規！毒駕拒檢板橋車站亂竄 警開22張罰單共罰13萬元 更多民視新聞報導F-16夜航失事關鍵1分鐘 辛柏毅3度喊跳傘、8秒後光點消失遭爆「無照廠商執刀」醫納涼！中榮「態度大轉彎改口」發聲回應了台中榮總傳「讓無照廠商動刀」！醫納涼喊「會痛要講」破百人受害民視影音 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
田間工作遭蜂群攻擊 苗栗家族4人遭螫傷送醫
（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗縣頭屋鄉今天發生蜂群攻擊事件，胡姓男子家族4人在田間工作遭蜂螫傷，其中胡男全身遭蜂螫20餘處，出現嚴重過敏反應，消防局獲報派員將4人送醫治療。中央社 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
花蓮通緝犯無錢花用！ 亮刀恐嚇取財4天犯5起搶案
社會中心／趙永博、馬聖傑、嚴凱 花蓮報導花蓮秀林、新城地區，去年耶誕節期間，發生多起搶案！警方調查嫌犯都是同一人，是一名28歲的通緝犯！他耶誕節當天不僅持刀闖入工寮搶錢，過幾天更假裝要購買二手手機，將買家約到偏僻地方面交，將手機搶走逃逸！短短四天就犯下五起搶案。他落網後聲稱，是因為家人不願再金援，他才鋌而走險犯案。員警vs.胡姓通緝犯：「趴下，誰打你啦，再跑啊，你再跑啊。」犯下多起搶案的胡姓通緝犯，遭埋伏員警壓制在地，他過程中不斷掙扎還放聲怒吼。員警：「不要再給我跑，他跑到田裡面幹嘛，走上去上去。」狼狽上銬被送上警車，警方調閱監視器，發現他的犯案手法有夠惡劣！花蓮通緝犯無錢花用！ 亮刀恐嚇取財4天犯5起搶案。（圖／民視新聞）監視器畫面中，穿著藍色雨衣的就是胡姓通緝犯，上個月耶誕節早上，他以躲雨名義跑進一處工寮，亮刀恐嚇一名王姓女子，搶了對方2千元現金拔腿就跑；他食髓知味，過了三天，在臉書社團假裝要買二手iPhone手機，約賣家出來面交再次行搶！被害人vs.員警：「我剛剛被搶了，這個是他拿的錢，我要賣他9500的手機，他給我這些錢，然後我就把他拉著，他把我拖行。」被害人簡直快嚇壞！回想當時被約到偏僻的地方面交，他第六感很準覺得有問題，但一切都來不及。被害人：「他是騙我來這裡，因為這邊沒人，後來我知道我上當了。」花蓮通緝犯無錢花用！ 亮刀恐嚇取財4天犯5起搶案。（圖／民視新聞）胡姓通緝犯丟了三百元搶了手機就跑，再請朋友騎車接應。警方查出28歲的胡姓通緝犯，從去年12/24號開始到12/27號，短短四天在花蓮秀林、新城等地犯下五起搶案。被逮後他聲稱，自己身揹兩條通，妨害姓自主和家暴案。家人不願再接濟生活，才鋌而走險犯案獲得生活開銷，行搶金額上萬元不等。新城分局偵查副隊長陳冠瑋：「查該名胡姓男子，因涉犯妨害性自主及家庭暴力案件，遭法院發布通緝在案，全案以依法移送花蓮地檢署偵辦，並經法院裁定羈押。」通緝犯這下落網遭羈押，無法再繼續囂張犯案。原文出處：花蓮通緝犯無錢花用！ 亮刀恐嚇取財4天犯5起搶案 更多民視新聞報導最新／貨輪加入搜救！F-16墜機飛官跳傘 管碧玲：大家一起集氣金門大橋驚傳男子落海 「體感溫度僅6度」搜救難度高F-16飛72分鐘出事！跳傘飛官「剛度蜜月」妻也是軍職民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言