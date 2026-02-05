苗栗苑裡鎮長拚連任 恐陷苦戰

苗栗縣苑裡鎮長劉育育（左二）以黑馬之姿擊敗前任鎮長劉秋東，鎮民代表會主席洪晃琦（左一）率先表態參選，無黨籍縣議員張顧礫（右一）也被地方點名可能投入選戰。（呂麗甄攝）

苗栗縣苑裡鎮為全縣唯一綠大於藍選區，現任無黨籍鎮長劉育育，民國111年以黑馬之姿獲1萬3989票，擊敗前鎮長劉秋東，任內施政評價兩極。無黨籍鎮民代表會主席洪晃琦宣布參選後，地方點名無黨籍縣議員張顧礫也可能參選。若無黨偏綠的劉育育、洪晃琦與泛藍張顧礫對決，地方分析勝負難料。

苑裡鎮公所與鎮民代表會關係緊張，最令選民印象深刻的衝突是112年5月的代表會總質詢期間，鎮代張素英針對網路社群言論與市場進度質詢劉育育，雙方針鋒相對，旁聽席民眾甚至與鎮代爆發激烈口角，導致議事一度中斷。主席洪晃琦罕見動用警察權，由員警進入會場維持秩序。

劉育育任內指標性施政為苑裡公有零售市場重建案，因經費從2.2億增至3.3億元，引發公所與代表會多次審議拉鋸。112年6月預算遭擱置後於8月通過，114年4月修復案再遭擱置。隨著工程進入尾聲，是否完工被視為影響選情的關鍵變數。

連任3屆代表會主席的洪晃琦近期陸續拋出政見，他熟稔預算與議事運作，其父洪木貴曾任第12至15屆縣議員；被地方點名可能投入選戰的縣議員張顧礫，自93年起服務苑裡鎮農會信用部長達15年，熟悉農民需求，雖在第17屆鎮長選舉失利，但轉戰議會表現亮眼，連任2屆議員，熟稔地方事務，其父張鉦雧曾任3屆鎮長，家族政治根基深厚，雖尚未正式表態是否參選，地方政壇仍密切關注後續動向。

劉育育則表示，將持續推動鎮務。地方人士指出，若洪、張合作，劉將面臨組織壓力，雖票源分流仍有當選機會，但部分綠營不支持劉，連任恐陷苦戰。