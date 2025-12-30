苗栗苑裡高中勇奪世界排球錦標銀牌 鍾東錦喊話將建國際級排球館 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

苗栗縣立苑裡高中排球隊12月初代表中華台北，到在中國舉行「ISF U15 世界中學生排球錦標賽，最終勇奪銀牌佳績。縣長鍾東錦表示，此次代表隊抱回世界中學生排球錦標賽銀牌，努力的成果在國際上發光發熱，除建議增加球員的營養費，讓球員增強戰鬥力，並喊出在2至3年內興建國際級排球館，讓排球運動在苗栗蓬勃發展，持續站上國際舞台發光發亮。

鍾東錦說，排球運動在苗栗紮根已久，他們的舞台不只在賽場，在訓練場，也培育出不少國手，正如黑潮排球隊與紅葉少棒齊名；苑高繼承老選手們的意志，在2025年ISF U15 世界中學生排球錦標賽，熱血拼搏奪下銀牌，傲視全球，雄霸亞洲。

廣告 廣告

「把這股熱情化為苗栗縣的運動品牌，苗栗縣立排球隊，蓄勢待發」鍾東錦說，有關地方爭取設立國際標準排球館的議題，縣府在縣立苑高旁有塊國有土地，正積極爭取國產署辦理撥用程序，目前已有眉目，隨後將提報計畫透過立委和地方各界爭取運動部補助，接著進行規畫事宜，希望能在2、3年內動工興建。如此一來，讓通苑地區發展排球運動，苗栗與竹南地區各自發展籃球和羽球重點運動。

鍾東錦也表示，感謝地方首長與各級民代配合縣府推廣體育運動，更感謝縣內許多優秀企業出錢出力，挹注發展體育運動的獎金與資源，而苗栗縣各項運動代表隊也不負期望，屢在全國及國際賽事上發光發亮。他並提出醞釀多時的計畫，由縣府尋求台電公司與優秀企業合作，培養一支職業排球隊。「我們的主場，我們的球隊，有一天我們可以走進球館，為故鄉的球隊吶喊喝彩。」

縣府教育處長葉芯慧表示，此次代表中華台北出征世界中學生排球錦標賽，苑裡高中選手與教練面對歐美及亞洲傳統強權毫不畏懼，展現高度戰術執行力與團隊合作精神，最終摘下世界銀牌，不僅是對教練團與選手努力的最佳肯定，也讓國際看見台灣基層排球的實力，更為苗栗寫下新的體育里程碑。

照片來源：苗栗縣政府提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

黃健豪批自行車觀光法令落伍 林福山：公路局將通盤了解車輛與單車規格

台中跨年夜延長營運至凌晨2點 中捷：應變小組加強維安

【文章轉載請註明出處】