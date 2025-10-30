苗栗茶香進軍新加坡高端餐飲市場 品嘗台式茶香

〔記者張勳騰／苗栗報導〕為因應全球綠色貿易與關稅政策變動帶來的挑戰，苗栗縣政府積極以《豐味苗栗》縣級品牌為引擎，推動農產品國際化；苗縣府以品牌化與永續化並行的策略主軸，主動展開國際合作洽談，成功促成新加坡知名高端餐飲集團松悅集團(Song Yue Group)與苗栗茶產業鏈的深度對接，並確認供應鏈，11月將推出以『貓裏紅』為基底的系列新品，為新加坡炎熱氣候帶來一抹清涼且高品質的台式茶香。

苗栗縣政府農業處指出，今年9 月間，松悅集團董事長韓敏麗親赴苗栗茶產區進行實地查驗與品質驗證，對苗栗茶園在友善耕作與品質管理上的專業表現表達高度肯定；松悅集團的肯定，也證明苗栗茶葉在品質與信任上經得起國際市場的檢驗，也展現農村再生社區在水保署輔導下的生產環境與職人精神，已能與世界標準接軌。縣府將持續以品質、永續與文化為核心，協助更多在地農產邁向國際舞台。」鎮

農業處指出，松悅集團高層認為，新加坡消費者特別重視食材來源與品牌故事，而苗栗茶園展現的友善環境與土地溫度，正是松悅品牌所重視的精神，而與新加坡的合作不僅是一場貿易媒合，更象徵地方品牌走向國際的具體實踐。

苗栗縣長鍾東錦強調，此次合作是《豐味苗栗》品牌國際化的重要里程碑，也是農村再生政策與水保署輔導成果成功轉化為國際貿易競爭力的具體展現。未來，苗縣府將持續輔導更多優質農產與友善社區接軌國際市場，讓「苗栗製造」成為台灣農業品牌的永續象徵。

