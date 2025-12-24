苗栗藍白合！ 鍾東錦宣布：民眾黨賴香伶出任第二副縣長

苗栗縣長鍾東錦今（24）日上午舉行就職3週年典禮，宣布苗栗第二副縣長，將由民眾黨中央政策會執行長賴香伶出任。這項人事震撼彈，也宣示苗栗藍白整合訊息。

苗栗縣府上午在巨蛋體育館，舉辦114年縣政發表暨交流座談會及縣長就職3週年典禮。縣長鍾東錦在典禮結束後，證實他已委聘民眾黨中央政策會執行長兼苗栗縣黨部主委的賴香伶，擔任苗栗第二副縣長，除了因民眾黨前主席柯文哲曾對他情義相挺外，也想借重賴香伶曾任立委的資歷與能力，兼顧政治區域平衡，來助攻他競選連任。

廣告 廣告

對於獲邀接任副縣長一職，賴香伶表示非常榮幸，她並指出這都是為家鄉好，縣長有這樣的愛才惜才、要培養人才，也不會去迴避。

地方政壇人士表示，面對2026年的大選，苗栗率先吹響藍白合的訊號，加上賴香伶出身山線三義鄉，而第一副縣長邱俐俐來自海線地區的竹南鎮，鍾東錦則是中港溪地區，這項人事安排，也兼顧平衡的意義。

苗栗／葉淑芬 責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

苗栗驚見「馬」闖快速道路狂奔！遭閃避不及的小客車撞死

苗栗5大學生租屋處一氧化碳中毒 高壓氧治療脫險

最大震度4級！19:24花蓮近海規模5.7地震 20縣市有感