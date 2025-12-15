苗栗表揚國際志工日 383名志工獲肯定

苗栗縣政府十五日在第一辦公大樓一樓大廳舉辦慶祝國際志工日活動，並表揚在志願服務領域中表現卓越的績優志工夥伴。

（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

苗栗縣政府十五日在第一辦公大樓一樓大廳舉辦慶祝國際志工日活動，並表揚在志願服務領域中表現卓越的績優志工夥伴，肯定他們無私奉獻的精神，尤其在很多地方都能看見志工的身影，讓縣政推動更加順暢。

十五日的表揚活動共有三八三名獲獎志工，其中全國志願服務獎勵受獎者二十五名，衛生福利類志願服務獎勵受獎者一四五名及苗栗縣志願服務獎勵二一三名。這些志工朋友長年投身社會服務，無怨無悔地貢獻心力，部分受獎者更是超過萬小時的服務時數，令人敬佩。

其中，今年七十四歲的銅鑼鄉竹森社區發展協會劉秀香，從一百年開始擔任志工，至今已十四年，服務時數高達一七００九小時，為全縣最高服務時數志工；另外，高齡九十一歲的公館鄉衛生所志工徐秋枝，是全縣最年長志工，服務時數也有四０七六小時，兩人上台受獎時（徐秋枝由親友代表出席），也獲得全場最熱烈的掌聲。

縣長鍾東錦指出，縣府施政很多地方需要志工協助幫忙，特別是各地區的關懷據點，因為有這群志工伙伴的投入，才能把政策逐步往前推動。

鍾東錦也代表鄉親謝謝志工無私的奉獻與付出，尤其在很多的地方，包括機關、醫療院所等都可以看見志工的身影，他並以「苗栗有您們真好」向志工們致敬。他說，也因為有你們，才讓縣政的推動變得更佳的順暢。