苗栗表揚績優關懷據點與志工 93歲張賴菊妹越做越歡喜

▲苗栗縣長鍾東錦感佩張賴菊妹老當益壯，除頒發獎金，還自掏腰包補上一個紅包。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗縣政府今天在巨蛋體育館辦理114年度績優社區照顧關懷據點暨志工表揚，縣長鍾東錦一一頒獎恭賀，其中西湖龍洞社區發展協會、高齡93歲的張賴菊妹上台受獎時獲得全場最熱烈的掌聲，鍾東錦感佩張賴菊妹老當益壯，除頒發獎金，還自掏腰包補上一個紅包。鍾縣長會中代表鄉親謝謝所有的志工伙伴，讓關懷據點的長輩都能獲得更妥適的照顧服務。

縣府社會處指出，至114年11月底，縣內老年人口達107,183人，佔全縣總人口數的20.16%，目前全縣共成立231個社區照顧關懷據點，為長者提供健康促進、共餐服務、關懷訪視、電話問安、及社會參與等多元化的服務項目。

社會處表示，目前全縣志工人數已達4,100人，每個月受惠人次共計6萬人次。為肯定社區照顧關懷據點及志工長期投入基層服務、激勵社會大眾「施比受更有福，予比取更快樂」理念，今天特別辦理114年度績優社區照顧關懷據點暨志工表揚活動。

縣長鍾東錦、縣府社會處長張國棟、立委邱鎮軍、各鄉鎮市長和議員們上午都都到場一起表揚志工們長期投入關懷據點服務的精神與貢獻，並一一感謝志工伙伴無私的付出，讓苗栗處處充滿溫馨。

接受表揚的5個績優社區照顧關懷據點，包含通霄鎮平元社區發展協會、銅鑼鄉中平社區發展協會、竹南鎮塭內社區發展協會、竹南鎮佳興社區發展協會及西湖鄉龍洞社區發展協會，每個單位頒贈獎勵金各1萬元及獎盃各1座，以及185位社區照顧關懷據點績優志工獎，每人頒贈獎勵金各2,000元及祝賀狀。

績優社區照顧關懷據點中，竹南鎮塭內社區發展協會及銅鑼鄉中平社區發展協會第1次參選衛生福利部辦理114年金點獎－金點之星（團體獎）就「入圍」優選據點，竹南鎮塭內社區發展協會更「勇奪」社區金點之星（團體獎），在全國5,000多處社區照顧關懷據點中脫穎而出，競爭激烈、堪稱據點界的奧斯卡獎，實屬不易。

另外，受表揚的185位社區照顧關懷據點績優志工中，有多位志工年紀逾85歲，其中，西湖鄉龍洞社區發展協會的張賴菊妹，今年93歲，仍熱心參與各項社區關懷活動，以行動展現「活到老、服務到老」的精神，令人嘆服。

張賴菊妹上午受獎時說，很高興能夠幫助到需要的人，而且越做越歡喜，特別是據點可以結交很多夥伴，也讓自己的老年生活更有趣、有意義。

此外，獅潭鄉農會理事長古明育上午也號召蔡博任先生、庫比餐飲事業有限公司、苗栗縣私立勤曜文理短期補習班及和翊汽車商行，共同慷慨捐贈e+瓦斯自動關閉設備400個，協助全縣獨居老人提升居家安全，善盡社會責任、攜手政府關懷弱勢的溫暖力量。縣長鍾東錦代表受贈，並頒發感謝狀致謝。

縣長鍾東錦指出，政府的能力有限，很多社會福利政策需要民間支持，尤其有很多的志工伙伴願意站出來，才能永續下去。他感謝長期犧牲奉獻的志工夥伴表示，也因為有你們的奉獻和陪伴，讓關懷據點的長輩都能獲得更妥適的照顧服務。

鍾東錦表示，未來縣府會持續推動老人福利及挹注據點資源，針對據點餐飲加值經費，115年將由每月6,000元提升至每月7,000元，據點專職人員，也已爭取中央經費支持，薪資由每月3萬3,000元提升至3萬4,000元，大專院校畢業加給1,000元，為3萬5,000元，期望專職人員能久任，共同攜手打造幸福、溫暖的據點服務。

今天會場也特別安排愛兒堡幼兒園帶來活潑童趣的表演、AZ BAND 精彩樂團演奏，及歌手蔡佳麟動人歌聲輪番上陣，為現場帶來歡樂氣氛。活動亦規劃美食饗宴、身障按摩舒壓及摸彩同樂等多元活動。摸彩獎項豐富，除IPhone 16、液晶顯示器、冰箱等高達16項大獎外，也準備由台灣彩券發行之大樂透，讓大家與公益彩券共同攜手，關懷弱勢、做公益。