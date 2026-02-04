苗栗襲警狂徒吸毒又酗酒 曾砍傷同院女病患、出院滋事成頭痛人物

苗栗南苗市場發生持刀攻警事件，嫌犯遭開槍制伏後送醫不治，另有民眾被流彈波及。 （資料照片）





苗栗市南苗市場今（4日）上午發生持刀攻擊員警事件。40歲鍾姓男子持刀在市場滯留，引發人群恐慌。警方到場喝令棄械未果，男子反而揮刀攻擊，造成員警頭部重傷。警方依規定開槍制伏，鍾嫌胸部中彈送醫後不治；一名協助制伏的民眾則遭流彈擊中左手掌。據悉，鍾男有吸毒、酗酒惡習，患思覺失調症狀，在醫院治療時毆打男病患、更持刀砍傷另一名女病患被判監護3年，出院後未按時服藥，常在社區鬧事，是鄰居眼中的危險人物。

苗栗縣警察局苗栗分局表示，員警為維護自身及民眾安全，依《警械使用條例》第4條第1項第5款，對行凶男子射擊兩發，其中一發擊中鍾嫌胸腹，另一發不慎波及在旁協助的民眾。

攤商轉述，鍾男約上午7時30分先向攤位借手機未果，持刀停留不去。市場管理員到場勸說收刀，鍾男堅稱「刀子不能放」，並表示是來找人要錢。員警獲報到場後持續勸導並喝令放下刀械，男子未配合；警方噴灑辣椒水後，鍾男情緒更加躁動，在市場內移動。

過程中，一名員警上前欲制伏時遭連砍兩刀，頭部大量出血。多名熱心民眾上前協助壓制，另一名員警在情急下開槍制伏鍾嫌。現場已由檢警採證，釐清事發經過與相關責任。

根據《ETtoday》報導，鍾男長期吸食安非他命還酗酒，患有被害妄想、幻聽之思覺失調症狀，2005年起多次住院治療，出院後並未按時服藥，又持續吸食安非他命，導致症狀加劇，智力出現退化狀況。

報導也指出，鍾男2013年住院期間，和同病房的謝姓男子爭吵，將謝男打傷；2018年在病房又無故毆打洪姓女病友，隔天見洪女騎機車，竟在醫院停車場揮刀砍傷洪女，被依殺人未遂罪嫌判監護3年。（責任編輯：殷偵維）

