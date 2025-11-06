苗栗西山垃圾場2個月內4度火警 鍾東錦：再燒就重罰 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

苗栗市西山垃圾場2個月內發生4起火災，苗栗縣長鍾東錦表示，如果再燒將從重開罰，苗栗市公所回應，即刻加強焚化再生粒料覆蓋澆水，及分類清運，降低起火風險。

「亂世用重典，不能讓我們的消防員疲於奔命。」鍾東錦說，城市治理、垃圾自理，是環保政策的重中之重，各鄉鎮市垃圾掩埋場的堆置問題歷來已久，經常在深夜引發大火，且已經不是一次、兩次，雖然都沒有人員傷亡，但足以對公共安全造成威脅。

鍾東錦指出，鄉鎮市處理不了的，縣府就要強力介入協調、輔導，垃圾不會自然消失，問題不能迎刃而解，對縣民來說就是公共危險以及空污的潛藏危機。他表示，久久一次尚可理解，經常發生大火就是管理需要改進。

鍾東錦也直言，「如果縣府開罰，公家罰公家很難看」，但重責重罰是不得已的做法，沒有雷霆手段，效果如何立杆見影？為了讓一切回到正軌，這是必要之惡。要讓垃圾場不再燒，消防員不奔忙，一定要全力做到。

西山垃圾場廢家具、樹枝暫置的第一區約5.11公頃，最高堆到4層樓，疑似因內部產生沼氣等問題，遇到悶熱高溫時節，容易起火燃燒，今年9月2日、22日，10月14日、29日4度起火。

市公所強調，縣府環保局啟動西山垃圾場先期規畫，但期程2年，希望朝ROT處理飛灰穩定化物活化，速度緩不濟急，公所短期將與環保局協商，加強第一區再生粒料覆蓋，先前起火區域覆蓋後，就沒有再發生火災，此外，加強灌水降低內部的溫度，及起火的風險。

照片來源：苗栗縣政府提供

