苗栗西湖鄉熱鬧慶農民節

西湖鄉農民節盛大舉行齊聚三湖活動中心表揚模範農民共賀農業繁榮，右四為縣長夫人陳美琦。



（記者江乾松攝）

苗栗縣西湖鄉農會日昨在三湖活動中心舉辦「農民節慶祝活動」，縣長鍾東錦夫人陳美琦偕同農業處長陳樹義、西湖鄉農會理事長蕭駿逸、常務監事郭豐文、總幹事何貞儀、西湖鄉鄉長高阿賜、鄉民代表會主席古召善，以及各位與會貴賓和農民朋友，共同歡慶一年一度的農民節。

西湖鄉是苗栗縣最大的文旦產區，農會每年用心推廣文旦，於9月舉辦果品評鑑競賽及行銷宣傳活動，並舉辦多場農業推廣活動，推廣冰藷與西湖米，結合在地風景與客家米食，成功帶動人潮，展現地方特色。農會亦積極協助青年農民，支持青農聯誼及產銷通路拓展，同時關懷高齡農民，辦理送餐服務及學習活動，讓農村長輩感受到社會的溫暖。

縣長鍾東錦夫人陳美琦表示，向全體辛勤耕耘的農民朋友致上崇高敬意，並感謝大家為西湖鄉農業繁榮與發展所做出的貢獻。西湖鄉農會也積極配合縣府推行各項農業政策，並恭賀獲獎的傑出農友與績優人員。

陳美琦進一步指出，西湖鄉農民的努力與創新，不僅是農業的典範，更是推動地方農業持續向前的重要力量。她最後，期盼未來有更多青年返鄉務農，共同打造永續農村。祝福新的一年風調雨順，大家收穫滿滿。