苗栗覺行寺與新英里共辦揮毫活動 愛心送暖打造共融社區

覺行佛教基金會、覺行寺與苗栗市公所、新英里協力合作，愛心送暖高級雙面棉被毯給鄉親，左三為苗栗市長余文忠。覺行佛教基金會提供

記者黃秋儒／苗栗報導

為迎接農曆春節將至，臨近苗栗縣覺行寺的新英里在昨（4）日下午，於新英里社區活動中心舉辦一場「馬到金來～迎新揮毫」活動，財團法人覺行佛教基金會也以「覺行寺寒冬送暖～心暖暖」計畫關懷在地，用實際行動與社區合作「新春揮毫」送春聯活動。

迎新揮毫活動，今年已邁入第三年，活動邀請多位書法名家現場揮毫寫春聯，苗栗市市長余文忠、邱鎮軍立委秘書楊金福、徐筱菁議員、代表會主席陳仁杰助理羅治凱、市民代表劉岳泓、謝承恩、劉鳳瑩、新英里里長邱鎮堂、南勢里里長葉永正、社區發展協會理事長邱仕為等貴賓共襄盛舉，民眾可以在現場挑選喜歡的春聯帶回家，一起感受年節的歡樂氛圍。

廣告 廣告

財團法人覺行佛教基金會執行長鄭孟豪表示，敬佩覺行寺周邊的新英里、南勢里及新川里里長與社區發展協會理事長，平時對里民的關心，今年「覺行寺寒冬送暖～心暖暖」計畫由基金會體系下的三個單位：「歡喜慈善會」、「善行功德會」及「苗栗覺行精舍」聯合啟動募資，於此寒冬時節，基金會藉與里長、理事長及市公所協力合作，希望讓愛暖到心坎裡，提供了42床的高級雙面棉被毯給到最需要的鄉親，惟願大家一起溫暖過冬過節。

新英里社區活動中心舉辦一場「馬到金來～迎新揮毫」活動。覺行佛教基金會提供

基金會執行長鄭孟豪特別提到，系列亮點活動除了金馬迎新揮毫，位於苗栗南勢里的「覺行寺地」即將於農曆正月初三至初四舉行「新春萬燈供佛祈福法會」，點亮數萬盞明燈祈願世界和平、國泰民安；初六「覺行寺興建動工儀式」，象徵覺行寺正式邁入建設新里程，現場將贈送每位參加者一份精美「金鏟子」作為紀念。

苗栗市長余文忠表示，苗栗是個山靈水秀的地方，從其擔任議員期間，即非常關心覺行寺，去年農曆年初四苗栗市公所與覺行佛教基金會合辦寒冬送暖新春關懷晚會，邀請在地弱勢家庭一起到覺行寺地參加晚宴，覺行佛教基金會積極關懷鄉親，是頗具大愛的慈善團體。

余文忠指出，今年冬天特別寒冷，跟基金會提到捐贈棉被對市民有很大的實用，基金會採納了意見，送暖捐贈的棉被不只是一件棉被，當蓋在身體上時，我們可以想到佛法無邊，覺行寺就在這裡，佛菩薩的加持，那心中的安穩，所帶來的心靈恆溫，確實是再厚的棉被也比不上的。一件棉被體現了佛教的慈悲與關懷，願所有市民都能健康幸福。