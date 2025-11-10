苗栗警匪追逐！駕駛見警心虛拒檢 狂飆鑽窄巷「整台卡住」棄車逃

記者陳佳鈴／苗栗報導

一輛自小客車牌照燈未亮、行徑反常，上前欲示意攔停盤查，駕駛心虛加速落跑，追逐過程中駕駛將車開進宅巷完全卡死。（圖／翻攝畫面）

苗栗市區8日晚間上演一場警匪追逐，警方原本只是例行攔查，竟意外揪出疑似毒品份子。苗栗警分局文山派出所員警晚間21時許巡經府前路，發現一輛自小客車牌照燈未亮、行徑反常，上前欲示意攔停盤查，未料駕駛不僅拒絕合作，還突然加速逃逸，企圖擺脫追捕。未料駕駛疑似不熟悉路況直接開進一條非常狹窄的死巷子，讓警方如甕中捉鱉。

苗栗警分局文山派出所員警晚巡邏時發現一輛自小客車牌照燈未亮、行徑反常，上前欲示意攔停盤查，駕駛心虛加速落跑，警方立即通報線上巡邏警力，展開攔截圍捕，並保持安全距離尾隨。逃逸車輛在市區多處街道高速穿梭，最後鑽入勵志街狹窄巷弄，因空間不足整輛車被卡在牆體與建物之間，動彈不得。就在警方準備上前逮捕時，駕駛竟棄車狂奔逃離現場。

員警隨即搜查車內，果然查出疑似毒品證物，包括安非他命1小包（毛重0.51公克）、愷他命1小包（毛重2.25公克），以及玻璃球吸食器一組。（圖／翻攝畫面）

員警隨即搜查車內，果然查出疑似毒品證物，包括安非他命1小包（毛重0.51公克）、愷他命1小包（毛重2.25公克），以及玻璃球吸食器一組。警方指出，雖然嫌犯逃逸，但身分已被掌握，正全力追緝中。

