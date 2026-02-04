苗栗警南苗市場遭男持刀刺傷滿臉血 目擊者驚恐還原現場狀況

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市南苗市場今(4)日上午一名鍾姓男子持刀刺傷員警，引起民眾驚慌，目擊的市場的黃姓攤商說，當時40歲的鍾男先跟他的太太借手機未果，然後又說要對江姓攤商要錢，之後持刀蹲在攤販前，黃男緊急報警，員警趕抵時雙方對峙，員警見鍾男持刀不放，先噴辣椒水，鍾男隨即逃離，朱姓員警追捕時被刺傷，另一李姓員警隨即連開2槍，另3位民眾也協助制伏鍾男。

至於受傷的朱姓員警被送往衛福部苗栗醫院急救，據院方表示，朱員左額頭有7公分傷口，頭頂有10公分撕裂傷，醫師評估出血量500-1000CC，頭部經縫合手術後，因電腦斷層顯示顱骨有局部骨裂現象，送加護病房觀察，生命跡象穩定。

另中彈的鍾男左上臂、左胸、左腹有傷勢，目前仍在手術中，不排除有生命危險。

黃姓攤商受訪時還原當時情況，他說，40歲的鍾男當時原本站在他的攤位前，跟他太太說手機沒電，要借手機，但他太太並未借他，之後，鍾男就手上拿著折疊刀蹲在攤位前，他除報警也通知市場管理員到場。

市場管理員到場後，請鍾男把刀放下，但鍾說：「刀不能放下」，鍾男語無論次的說，要來找黃姓攤商對面江男討錢，但黃姓攤商告知鍾男要找的攤商不姓江；警方隨即趕抵現場，喝令鍾把刀放下，有事請鍾到警察局講，但鍾不從，警方隨即噴辣椒水，鍾拔腿就跑，朱姓及李姓員警從後追趕。

黃姓攤商說，追趕過程中，鍾男持刀刺中朱姓員警頭部，滿臉是血，另一李姓員警情急之下連開2槍，打中鍾男胸部，當時他跟羅姓等3位民眾見員警受傷，也趕緊協助制伏鍾男，羅男不慎被流彈打左手掌，幸無大礙。

