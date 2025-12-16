苗栗縣警察局推動「結帳還鄉」專案，警察局十六日舉行成果發表會，以數據驗證具體成效。（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

苗栗縣警察局今年六月起結合勞工及青年發展處，針對工作期滿外籍移工推動「結帳還鄉」專案，防制其帳戶淪為詐騙集團洗錢工具，警察局十六日舉行成果發表會，以數據驗證具體成效，另邀請遭詐騙的外籍學生現身說法分享經驗，同時與兩所大學簽署合作備忘錄宣示「校警合作」，守護外籍學生財產安全。

警察局十六日舉行「結帳還鄉」專案成果發表會，由於警局推動專案期間，發現外籍學生可能不諳我國法律，進而成為詐團鎖定目標，會中邀請受害學生現身說法，分享遭詐騙的慘痛經驗，並在縣長鍾東錦見證下，與聯合大學校長侯帝光及育達科技大學副校長龍清勇簽訂「校警合作」備忘錄，攜手守護外籍學生的財產安全，也避免誤觸法令。

警局外事科簡報指出，經統計「結帳還鄉」專案前後案件，今年一至五月涉及人頭帳戶的外籍移工有四十四人，專案實施後六至十一月則大幅降至十人，十一月份更達到淨零佳績，也沒有移工期滿出境販賣帳戶情事，專案精準打詐呈現顯著成效。

縣長鍾東錦聽取簡報與現身說法後，感謝警察局、勞青處、學校及企業各團隊的辛勞和努力，尤其呈現顯著的打詐成果；「打擊詐騙人人有責」，若詐騙集團一再得逞，被害人的財物損失相對更嚴重，且可能因為不同集團使用不同的手法，導致民眾反覆被詐受害，因此除了誘使不肖分子現身繩之於法，民眾也要互相提醒避免受騙，中央則應研擬提高破獲詐騙集團的獎金以鼓舞士氣，多管齊下自可圍堵破口，讓詐騙集團無機可乘。