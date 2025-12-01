苗栗警攔查中型巴士驚見22名失聯移工 南庄山區採野薑花被逮

【記者鮮明／苗栗報導】苗栗縣頭份警分局昨（11月30日）在南庄鄉巡邏時，於苗21縣13公里處發現1輛中型巴士行駛禁行路段，攔下陳姓司機盤查發現車內竟有8男14女共22名失聯移工，都是前往當地為1名何姓地主採收野薑花。警詢後移由移民署苗栗專勤隊處理，並進一步追究何姓地主違法就業服務法。

苗栗縣警察局頭份分局南庄分駐所巡佐廖國正、警員賴致寧，昨天下午3時許執行交整勤務，在南庄鄉苗21線13K處發現1輛中型巴士行駛禁行路段。警方攔下駕駛陳姓男子（69歲），發現車內竟有8男14女，全都是失聯移工。

警方調查，這22人泰國籍共12名(男性5名、女性7名)、越南籍10名(男性3名、女性7名)，全都是逃逸或逾期居留的失聯移工，最長失聯約2至3人。陳姓司機昨天上午在嘉義梅山載了其中8人，再到新港載了14人，前往苗栗南庄1名何姓地主的野薑花園採收。

警方將陳姓司機列為關係人，22名移工詢問後移由移民署苗栗專勤隊處理，並將進一步通知何姓地主到案說明，依就業服務法「非法聘僱或容留外國人工作」偵辦。

頭份警分局分局長郭譯隆表示，近來查獲失聯移工人數大幅增多，其中假觀光真打工情事層出不窮，並衍生出非法打工、賣淫等情事發生，造成治安隱憂，呼籲民眾不要雇用非法移工助長歪風，如有發現疑似失聯移工請向專勤隊或警方通報查緝，以淨化社會之治安。

22名來自越南、泰國的失聯移工，搭中型巴士到苗栗南庄為地主採野薑花，被警方查獲。民眾提供

22名失聯移工均由移民署苗栗專勤隊處理。民眾提供

中型巴士違規行駛禁行路段，警攔查發現裡面有22名失聯移工。民眾提供

