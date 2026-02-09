苗栗議員第二選區 黃芳椿轉戰銅鑼鄉長

苗栗縣議員第六選區現任議員楊恭林（見圖）、陳春暖都傳出可能轉戰卓蘭鎮長，但2人對對手動向都保持觀望。（本報資料照片）

苗栗縣議員第二選區現任議員羅貴星（見圖）、黎尚安各擁綠、藍陣營版塊，將全力尋求連任。（本報資料照片）

苗栗縣議員第二選區（西湖、銅鑼、三義）議員席次可能3減1，現任黎尚安及羅貴星將尋求連任，尚未傳出有其他人選。第六選區（泰安、獅潭、大湖、卓蘭）因牽涉卓蘭鎮長角逐，現任議員楊恭林及陳春暖至今未鬆口是否投入鎮長選戰，議員參選人未定，目前只有新人盛瑛確定參選。

苗栗縣第二選區因人口數降低，議員席次有可能由3席減至2席，最後結果要到今年6月底定，但已影響原有議員尋求連任意願，出身銅鑼鄉的現任議員黃芳椿有意轉戰銅鑼鄉長，羅貴星及黎尚安則分擁綠、藍板塊，至今未有其他人選表態。

至於第六選區現任議員楊恭林、陳春暖都傳出可能轉戰卓蘭鎮長，但2人對對手動向都保持觀望。據地方人士分析，現任卓蘭鎮代會副主席詹秉憲有意投入鎮長選舉，民進黨籍的陳春暖希望出現2藍1綠三腳督局面，如果楊恭林確定要參選卓蘭鎮長，陳春暖會毫不猶豫參戰。但就楊恭林而言要全力避免藍營對戰自損戰力，因此參選卓蘭鎮長或尋求議員連任仍未做最後確認。

第七選區為平地原住民，目前確定參選的包括南庄鄉民代表風志雄，及南庄鄉公所祕書朱仲一，賽夏族的風志雄也是現任縣議員楊文昌的祕書，獲泰雅族楊文昌全力支持，風家是賽夏族中最大家族，在南庄鄉有舉足輕重影響力，朱仲一則是向天湖矮靈祭主祭朱家傳人，在賽夏族人中也有一定聲望，地方認為這場選戰將是賽夏族人彼此競爭。

第八選區為山地原住民，以泰安鄉泰雅族人為主，現任議員劉美蘭將尋求連任，地方傳聞前議員黃月娥有意讓女兒出征，現勤跑地方活動。泰安鄉向來以家族、宗教派別影響政治勢力分布，最後結果仍有待觀察。