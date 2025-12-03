苗栗議會總質詢 聚焦長照中心進度與公路養護經費

苗栗縣議員曾美露3日針對長照中心工程提出質詢。（謝明俊攝）

苗栗縣議會3日總質詢，縣議員曾美露針對縣府籌設長照中心、交工處每年3600萬元公路養護費用，以及台72新東大橋段是否可新增交流道等議題提出質詢，水利處長楊明鐃答詢表示，水利處受委託興辦長照中心工程，並已完成聯外道路修繕工程，目前進度正常，縣長非常重視，應可如期完工啟用。

曾美露質詢，縣府要在銅鑼鄉中平興建的長照中心，目前進度如何？已經上網招標了嗎？水利處長楊明鐃答詢表示，目前整個工程的修正計畫，已經在11月14日完成，這項工程是由衛生局委託水利處代辦，是縣長非常重要的政見。希望能讓我們的長者能够有後續長造的機構。目前聯外道路改造的部分已經完工了，長照大樓工程部分目前已經上網，下周會開第一次標案，第一次開標只要有三家以上的話，就可以完成來開標，如果順利的話可以在明年5月中來做決標。

曾美露接著質詢交工處，明年總預算有關於養護鄉道工程部分，交工處只編了3600萬，18鄉鎮市路面的養護作業夠嗎？讓她很擔心。

古明弘答詢表示，其實3600萬給18鄉鎮市公所，每個公所鄉道平均有200萬養護經費，最主要的部分就是除草，還有疏通水溝，以及路面的坑洞補修。當然要完全靠這3600萬來供18個鄉鎮市公所執行全部的案件，是不可能的，所以只要是超越200萬元規模需求的話，縣府另會負責處理，所以3600萬是請求各鄉鎮市公所協助養護的部分而已。

曾美露並就增建台72線新東大橋匝道閘道可能性提出質詢，古明弘答詢指出，經過審查委員會有提出來36點意見，意見在調查以後，至今年8月5日將修正報告，送至公路局審查，後續縣府請顧問公司，於11月21日提送修正的報告到我們縣府，中央意見相當多，未來還是要持續溝通。

