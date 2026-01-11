苗栗財力級次變為第4級 陳超明：中央對地方努力創稅友善回應 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

主計總處日前公布「115年至117年各直轄市及縣市政府財力級次表」，全國22縣市財力重新洗牌，引發外界熱議，其中，苗栗縣財力級次變動，由主計總處主計長陳淑姿解釋，新財劃法增加苗栗自有財源，來到第2級，但22縣市仍然只有苗栗超過舉債上限，因此依舊受管制，財力級次從2級變第4級。立委陳超明表示，看著最新的財力分級表，內心懸著的大石頭終稍能放下，正在轉型中的苗栗縣，建設的腳步得以持續邁進。

陳超明指出，主計總處因應新版財劃法，去年開始調整全國財力分級，苗栗縣原從被財政控管的第5級一躍至跟台北市一樣的第一級，這不但沒有還苗栗縣過去努力創造國稅的公道，更因為地方配合款的大幅增加，使苗栗縣財政調度更吃緊，甚至被迫放棄重大建設計劃。

陳超明透露，面對這樣荒謬的調整，他與苗栗縣長鍾東錦、立委邱鎮軍委員向主計總處反應不公，並多次與陳淑姿主計長開會討論，包括以提案備查改審查方式表達苗栗的不滿。

陳超明主張，苗栗縣體質正在轉變，財力分級的調整應該循序漸進，否則一次無理的大躍進，馬上變成阻礙苗栗發展的大石頭，這不是肯定苗栗，是在陷苗栗於不利。

此次調整為第4級，陳超明也感謝陳淑姿主計長清楚了解苗栗縣發展的需要，讓持續轉型的苗栗能繼續拚搏。這次的分級是對苗栗縣的努力創稅的友善回應，但財劃法仍有許多要爭取的地方。

陳超明並喊話中央，苗栗縣會越來越好，苗栗值得中央大力投資，成為西部科技走廊的關鍵核心。

