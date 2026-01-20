苗栗賓士女駕駛疑未停妥急下車 「半開車門」滑行連撞4車

【記者鮮明／苗栗報導】苗栗市1名鄭姓婦人昨（19日）凌晨駕駛賓士休旅車行經頭份市中華路，在路邊停車準備下車時，竟連續擦撞路邊停放的4輛機車，所幸無人受傷。鄭女酒測值0，聲稱因不熟悉路況誤認車道才肇事，詳細事故原因待釐清。

根據監視器畫面，當時這輛新車市價約270萬元的賓士GLC 200休旅車疑似路邊停車，鄭姓女駕駛（71歲）打開車門準備下車，車子卻一路向前滑行，鄭女也沒有立即踩住煞車，車子在半開車門的情況下連續擦撞停放路邊的4輛機車停住，鄭女這才下車查看。

這起事故無人受傷，鄭女經警方酒測未飲酒，表示因不熟悉路況，誤認車道才肇事。詳細肇事原因由警方調查釐清。

頭份警分局呼籲駕駛人，路邊停車或變換車道時，應務必放慢車速並確認檔位，避免因一時操作不慎衍生交通事故。

停在路邊的4輛機車被撞。民眾提供

賓士女駕駛稱誤認車道才肇事。民眾提供

賓士車疑路邊停車不慎肇事。民眾提供

被撞機車倒成一排。民眾提供

