苗栗跑酷越野障礙賽登場 1,600跑者為公益而跑

2025 Miaoli Fun Young 跑酷越野障礙賽十三日上午在苗栗通霄鎮飛牛牧場展開。（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

二０二五 Miaoli Fun Young 跑酷越野障礙賽十三日上午在苗栗通霄鎮飛牛牧場展開，今年參賽人數超過一千六百位，場面熱鬧，在各單位的全力協助，這次活動在安全、動線、補給與賽道規畫上都更周全。

今年苗栗縣政府持續與台電公司通霄發電廠合作，結合苗栗縣視障者協進會推動公益及「為eye而跑」的理念，延續「每跑一公里捐十元」計畫，最終累積公益捐贈達四萬二千元，支持視障朋友就學與生活需求。

廣告 廣告

跑酷越野障礙賽在飛牛牧場規畫多元關卡，除了以往大獲好評的攀岩、趣味氣墊等挑戰，今年特別新增「水管工人」關卡，需穿越狹長管道，讓大家在安全動線中體驗多樣化的身體挑戰，活動組別分為十二公里菁英挑戰組及三公里公益體驗組。

十三日副縣長邱俐俐與地方民意代表等人帶領所有跑者活動暖身，提醒大家務必注意安全，補充水分，隨後在工作人員指引下，共同為Miaoli Fun Young 跑酷越野障礙賽鳴槍起跑，副縣長邱俐俐感謝所有跑者，用自己的步伐共同完成這份善意。

副縣長表示，每位跑者為自己的健康而跑，同時體驗障礙賽的樂趣挑戰自我，請各位爸爸媽媽要照顧好自己的小小選手、小小跑者，讓他能夠繼續陪伴跑好多好多年的路跑，這場活動除了展現健康的跑步以外，還能獲得最大的資產就是讓親子關係變得非常非常的融洽。