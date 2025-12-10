苗栗軍卡變換車道釀擦撞 三車連環撞驚險無人傷

（記者許皓庭／苗栗報導）苗栗縣頭份市昨（9）日下午發生一起軍用卡車擦撞事故，一輛隸屬空軍單位的中型軍卡，在中正一路行駛時變換車道，疑因車身過高、視線死角未注意右側來車，與一輛灰色轎車發生碰撞，轎車失控後又衝撞路邊停放的白色民車，造成三車連環擦撞。所幸當時車速不快，現場無人受傷，但驚險畫面仍引起不少民眾圍觀。

事故發生於昨日下午4點多，當時正值下班車潮時段，道路車流繁忙。根據監視器畫面顯示，兩輛中型軍卡行駛在中正一路內側車道，第二輛軍卡打了右轉燈後緩慢變換至外側車道，不料與一輛直行中的灰色轎車發生擦撞，轎車受撞擊後偏離車道，先向左偏再急右轉，撞上路邊停放的白色轎車，造成現場一片混亂。

廣告 廣告

事故地點位於頭份市區主要幹道中正一路，雙向共四線車道，周邊店家、學校與住宅密集，平時車流量大。軍用卡車因勤務或演訓任務，時常經過該路段。目擊民眾表示，當時聽見「碰！」一聲巨響，隨即看見灰色轎車車頭凹陷、白車被推擠至人行道邊緣，軍卡則停在路中央，駕駛兵連忙打上雙閃燈示警，車斗上的阿兵哥全被嚇壞。

頭份警分局獲報後立即派員到場處理，警方表示，雙方駕駛經酒測均為零，現場也無人員傷亡，事故原因與肇事責任正進一步釐清中。副分局長盧彥廷指出：「目前初步判定為變換車道時未注意前後車距導致碰撞，詳細狀況仍待交通組調閱監視畫面釐清。」

現場可見，灰色轎車車身右側受損嚴重，白色轎車被推上人行道邊緣，左側鈑金凹陷明顯；軍卡車體因鋼板結構堅固，表面幾乎未見明顯損傷。由於該軍車隸屬空軍新竹基地，事故發生後，軍方人員也趕抵現場協助善後。

據了解，近年因軍方例行演習與運補勤務頻繁，中大型軍卡與輪型裝甲車經常行駛市區道路，近來也多次傳出與民用車輛擦撞意外。由於軍卡車身高、視野死角大，加上非為市區道路設計，軍方已針對相關狀況進行檢討與行車安全教育，要求駕駛人加強警覺與變道視野確認。

頭份警方也提醒，不論軍用或民用車輛，在多車道市區行駛時應保持安全車距，變換車道前務必再確認後方及側方狀況，避免因視線死角或車速差異導致意外。

目前，警方已將現場影像與車輛行車紀錄器影像一併送交交通組進行分析，後續將依肇事責任歸屬依法處理。

更多引新聞報導

鋰電池爆炸掀火海！印尼無人機大樓22死悲劇

河北彩伽「雙乳全露」聖誕戰衣太誘人！宣布驚人明年好消息

