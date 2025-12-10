苗栗軍卡"滿載軍人" 變換車道撞轎車再波及停路邊車

中部中心/王俞斐、邱俊超、林韋志 苗栗報導

苗栗縣頭份市，9日發生軍用卡車和轎車碰撞事故，載滿軍人的軍用卡車，變換車道時撞上小客車，小客車當場彈飛，還撞上路旁另一部轎車，幸好沒有造成人員傷亡，詳細事故原因有待釐清。





監視器拍下，坐滿軍人的軍用卡車，從內側車道變換車道，撞上行駛在外側車道的小客車，小客車瞬間彈飛，車頭一偏，撞上停放在路旁的車輛，後方駕駛見狀，紛紛放慢速度，繞道而行。

被軍卡撞擊的轎車，左後車尾車殼碎裂，右前車頭也撞到幾乎全毀，而停放在路旁無辜被波及的小客車，車身則是凹陷變形。這起車禍，發生在9日下午四點多，苗栗頭份市，中正一路上，據了解當時這輛軍卡，剛從斗煥坪營區結束打靶離開，卻在半路發生意外。





警方調查，軍用卡車駕駛沒有飲酒，只是當時車上載滿阿兵哥，驚險碰撞瞬間，讓人捏把冷汗，幸好事故沒有釀成人員傷亡，詳細的事故原因，警方還要調查釐清。









