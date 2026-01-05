苗栗轎車自撞磚牆！30歲男當場噴飛車外 頭骨碎裂慘死
苗栗縣通霄鎮台1線路段今日（5日）凌晨發生一起嚴重死亡車禍。一名30歲李姓男子駕駛藍色轎車行經五南里路段時，車輛因故失控偏移並騰空彈飛，先後撞毀民宅磚牆與電線桿，李男因強大撞擊力彈出車外，導致頭骨碎裂當場死亡。
深夜巨響驚動住戶 轎車失控騰空撞斷電桿
事故發生於今日凌晨0時38分許，地點位於台1線138.5公里處。根據初步了解，李男駕駛的轎車在事故地點前先向左偏移，隨後急打方向盤向右修正，導致車輛失控打滑撞擊路肩排水溝。
車輛隨後騰空彈飛約20公尺，先撞毀一片民宅磚牆，再撞斷一根直徑約20公分的電線桿，最後反彈落入草叢。目擊住戶表示，半夜聽到劇烈碰撞聲後出門查看，發現車輛嚴重毀損且車內空無一人，隨後救護人員才在路旁草叢中發現傷重的李男。
死者頭骨碎裂明顯死亡 家屬不清楚深夜出門原因
救護人員抵達現場時，發現李男頭骨碎裂，已無生命跡象，判定明顯死亡故未進行急救。由於死者傷勢嚴重無法於現場實施酒測，後續將報請檢察官相驗以釐清死因及是否有酒駕情事。
警方調查指出，30歲的李男目前待業中，為家中獨子，家屬接獲噩耗趕往現場，表示並不清楚李男為何在深夜獨自駕車出門。
現場採證耗時3小時 肇事責任待釐清
由於現場一片狼籍且天色昏暗，相關單位漏夜進行現場採證與調查，耗時約3小時才完成初步工作。目前車輛殘骸已拖離現場，詳細的肇事原因及車速鑑定，將由相關單位進一步調查確認。
