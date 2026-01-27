苗栗轎車追撞3車！警用重機倒地⋯2警急跳車保命 肇事男一吹酒測燈亮了

記者林意筑／苗栗報導

童姓男子疑未注意前方狀況，連續追撞上前方3輛車。（圖／翻攝畫面）

苗栗縣三義鄉發生一起連環撞事故，昨（26）日下午5時許，有輛轎車沿台13線行駛，行經八股路口時疑似未注意前車狀況，猛力撞上前方停等紅燈的另輛轎車，未料該輛遭追撞的轎車也煞不住，再次推撞上前方停等紅燈的2部警用大型重機車，2名員警遭撞後機靈跳車，未受傷，不過2輛新警用大型重機被擊落，得進廠送修。

苗栗警局交通隊2名執行大型重機巡邏勤務的員警，遭撞擊後立即跳車。（圖／翻攝畫面）

據了解，昨（26）日下午5時14分許，59歲童姓男子駕駛車沿台13線行駛至三義鄉八股路口時，疑未注意前方狀況，追撞上停等紅燈41歲徐姓女子駕駛的轎車，撞擊力道猛烈，徐女也煞不住車輛前衝，撞上前方苗栗警局交通隊2名執行大型重機巡邏勤務的員警遭撞擊後立即跳車，未受傷。

事故發生後警消人員獲報趕抵，發現徐女受瞬間撞擊受挫傷，經救護車送醫救治，無生命危險。經警方初步調查，確認徐女及2名警用大型重機車駕駛均無飲酒情形，不過童男經酒測後雖有酒精反應，但酒測值未超標，且通過生理平衡測試，後續依相關規定處理。對此警方呼籲，駕駛車輛除應全神貫注，更不得有酒後駕駛行為，以確保自己與用路人生命財產安全。

