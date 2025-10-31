苗栗農村再生成果卓越全國第二名及「甲等績優獎」雙重殊榮 見證地方韌性

苗栗縣政府深耕農村再生工作，以「讓農村更宜居、讓生活更美好」為願景，積極輔導農村社區發展，成果再度獲得中央肯定。在農業部舉辦之「一一四年度全國農村再生績效考評」中，苗栗縣於「第一組（農再社區數四十個以上）」激烈競爭組別中脫穎而出，榮獲「農再卓越獎」全國第二名及「甲等績優獎」雙重殊榮（見圖，農業處長陳樹義代表領獎）。

苗栗縣長鍾東錦表示，這項榮耀是縣府與農村夥伴共同努力的成果，展現苗栗在推動農村再生上的長期投入與堅持。縣府將持續深化農村永續發展政策，推動環境建設與產業升級並進，打造宜居、宜業、宜遊的幸福農村，同時持續強化縣級品牌「豐味苗栗」認證標章，提升市場競爭力與地方辨識度，帶動地方經濟永續成長。

苗栗縣政府農業處長陳樹義指出，苗栗縣已推動逾一一一個農村再生社區，透過整合輔導資源與專業支持，協助社區依特色推動產業發展、環境營造與文化再現，展現多元共榮的成果。同時感謝農業部農村發展及水土保持署長期的指導與資源挹注，讓中央與地方攜手合作，共同推動農村發展向前邁進。這份榮耀不僅是對地方努力的肯定，也象徵苗栗農村已邁向更成熟、永續與幸福的新階段。