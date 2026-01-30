苗栗農民節表揚金獎茶農 鍾東錦宣布敬老愛心卡7月可到農會購物

▲苗栗市農會今天在農會供銷部舉辦農民節慶祝活動，會中頒獎表揚優良農友和績優農政人員。縣長鍾東錦宣布好消息表示，今年7月開始，苗栗敬老愛心卡就可到各農會購物，歡迎大家多加利用。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗市農會今天在農會供銷部舉辦農民節慶祝活動，會中頒獎表揚優良農友和績優農政人員。縣長鍾東錦上午到場恭賀受獎農友，並宣布好消息表示，今年7月開始，苗栗敬老愛心卡就可到各農會購物，歡迎大家多加利用。

苗栗市農會長期配合縣府推動各項農業政策，用心辦理農業技術、製茶等專業講習，協助青年農民加入青農聯誼與產銷班，並輔導農友參與各項展售活動或評鑑，在農會與農友共同努力下，114年在文旦果品、全國國產蜂蜜品質評鑑都獲得亮眼成果。

上午的慶祝大會有200多位農民參加，縣長鍾東錦、縣府農業處長陳樹義、市長余文忠、代表會主席陳仁杰、議員曾美露、張志宇及農糧署北區分署苗栗辦事處、苗栗區農業改良場代表等蒞會恭賀農友佳節愉快，農會也準備客家米食料理與農友們一起同樂。

會中也頒獎表揚優良農友、農業志工和績優農政人員。其中，茶農邱俊魁拿下The Leafies英國國際茶品競賽金獎，讓苗栗好茶站上世界舞台，為地方農業爭光。今年也拿下苗栗縣「貓裏紅」優質紅茶評鑑特等獎。

邱俊魁上午接受表揚後表示，他製作的紅茶、白茶連續在國際上拿到好成績，讓很多愛茶國際人士驚艷，也希望藉此讓更多的特色茶推向國際，打響苗栗茶的知名度。

另外，苗栗市農會總幹事謝錦明的父親謝煥聰，從事農務35年，獲頒傑出資深選任人員貢獻獎。他上午從兒子手上接下獎牌，場面溫聲，也獲得全場最熱烈的掌聲。

今年82歲的謝煥聰表示，謝錦明是他一手栽培，很高興看見兒子當上農會總幹事，為台灣的農業發展貢獻，也象徵農業的傳承，一代接一代，讓他很欣慰。

縣長鍾東錦感謝得獎農民的傑出表現，績優農政人員的付出，驅動苗栗農業發展，他也肯定農會理事長潘素貞、常務監事徐文輝、總幹事謝錦明將苗栗市農會經營的有聲有色，尤其把「貓裏紅」打出品牌知名度，成為很棒的年節伴手禮。

鍾東錦除了勉勵農友們再接再厲，攜手讓苗栗的農業產業更佳亮麗，他也向農友們宣布好消息指出，苗栗敬老愛心卡今年7月起就可到農會購買生活用品或農特產品，對全縣7萬多位65歲以上長者是很大的生活支持，相信也可活絡各農會小舖，帶動農業的發展。