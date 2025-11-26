苗栗迎來女力經濟新火花 跨域連結產業新未來

▲台灣女企業家協會今日由林麥升理事長率領50位女性企業領袖走訪苗栗，與苗栗縣政府展開深度交流。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】台灣女企業家協會今（26）日由林麥升理事長率領50位女性企業領袖走訪苗栗，與苗栗縣政府展開深度交流，就產業升級、女性創業支持、永續發展與國際接軌等議題進行意見交換。此次到訪，象徵女力與地方治理的跨域合作正式啟動，也為苗栗未來的產業布局注入新活力。

縣長鍾東錦指出，女性在產業鏈中扮演越來越重要的角色，而苗栗正在推動的大矽谷計畫、智慧城市、綠能產業鏈等核心政策，都十分需要跨界伙伴共同投入。此次與女企業家協會的交流，不僅是產業合作的開始，更是地方與國家級企業女力的連結。

此次來訪的台灣女企業家協會由理事長林麥升帶領，包含科技、製造、文化創意、生技、專業服務等領域的女企業家，展現多元專業背景與跨域能量。林理事長及協會成員表示：苗栗近年在產業發展、招商動能、永續城市治理上的表現顯著，值得更多企業投入合作，未來也期待透過雙方平台讓更多女性企業家走進苗栗、認識苗栗。

縣長鍾東錦表示，未來希望與協會共同推動三件事：第一，打造女性創業與投資更友善的環境。第二，建立更頻繁的產業對話與合作平台。第三，讓苗栗的產業升級與永續發展，能與協會的國際鏈結接軌。未來苗栗將以更開放的姿態，與女企業家協會共同打造更好的投資環境、創業環境及永續產業鏈。