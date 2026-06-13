苗栗近6成住宅逾30年 老宅延壽計畫最高補助400萬元

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苗栗縣30年以上住宅比例已達58.7%，推估約有6萬5千戶。(記者彭健禮攝)

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣30年以上住宅比例已達58.7%，推估約有6萬5千戶，苗栗縣政府配合內政部推動「老宅延壽計畫」，最高補助400萬元，自6月15日起至9月14日止受理申請。不過，縣府工商發展處說明，此次補助並非「先申請、先補助」，中央訂有六大評比項目，將於受理後統一審查。

工商發展處表示，此次補助對象為屋齡30年以上合法建築物，包括4至6樓且以住宅使用為主之公寓，以及6樓以下透天住宅。補助項目涵蓋建築物外牆修繕、屋頂防水改善、管線更新、無障礙設施增設，以及其他提升住宅安全與生活機能之工程，透過政府補助降低民眾修繕負擔。

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補助金額方面，依內政部說明，室外公共區域部分包括增設昇降設備最高400萬元、建築物立面修繕最高300萬元，其餘項目介於40至50萬元之間。室內安全優化部分則是每戶上限20萬元，若戶內有65歲以上長者或弱勢族群，每戶補助金額最高加碼至30萬元。

工商發展處長詹彩蘋指出，此計畫並非「先申請、先補助」，中央訂有六大評比項目，採受理後統一審查之方式辦理。縣長鍾東錦表示，辦理過程秉持「公開、公平、公正、透明」原則執行，所有申請案件均依中央規定標準統一受理及審查，不會因送件時間早晚影響補助資格，民眾無須熬夜排隊或搶先掛件，只要於受理期限內備妥資料提出申請即可。

工商處表示，為協助民眾順利申請，縣府後續也將委託專業團隊成立「地方服務團」，提供申請資格諮詢、文件準備及申請流程輔導服務。民眾可至苗栗縣政府工商發展處網站「補助公告專區－老宅延壽計畫補助」查詢；如有疑問，也可於上班時間洽詢工商發展處開發科037-558563、037-558564。

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