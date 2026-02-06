苗栗透天厝凌晨驚魂！疑電動車充電起火 6人嗆傷送醫

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

苗栗縣頭份市一棟透天厝在今（6）日凌晨驚傳火警，疑似因1樓電動機車充電時起火燃燒。所幸屋內安裝的火災警報器及時響起，住戶倉皇逃生。消防人員趕抵現場時，火勢已在住戶與鄰居協助下撲滅，但屋主一家6人因吸入濃煙緊急送醫，均無生命危險。

苗栗縣頭份市一棟透天厝在今（6）日凌晨驚傳火警，疑似因1樓電動機車充電時起火燃燒。（圖／翻攝畫面）

消防局指出，凌晨4時24分接獲報案後，立即派出6輛消防車、12名人員前往搶救。到場時，5名住戶已自行逃出屋外，消防人員隨即展開排煙並逐層搜索，確認是否有人受困。過程中接獲通報，3樓仍有人受困，消防隊迅速協助脫困。經清查，起火戶及鄰棟共有6人因吸入濃煙感到不適，陸續送醫檢查，意識清楚。

現場為3層樓水泥建築，起火點疑為一樓電動機車。屋主邱姓男子表示，該車平時由大兒子使用，每晚都會充電，通常會將電池拔出，但昨晚未拆卸直接充電，是否因此釀禍仍待進一步調查。幸好因住戶安裝了火災警報器，警報聲響及時提醒，未釀成重大傷亡。

苗栗縣頭份市一棟透天厝在今（6）日凌晨驚傳火警，疑似因1樓電動機車充電時起火燃燒。（圖／翻攝畫面）

