苗栗通霄控窯活動「排350座石堆」 民眾笑稱：像墳墓

苗栗縣 / 綜合報導

苗栗通霄鎮一處農田出現350座石頭堆，而且排列相當整齊，引發民眾好奇是要做什麼用的，就是因為數量太多又排列的太整齊，讓網友忍不住直呼「窯太多了有點毛」、看過去怪怪的。一問之下，原來是通霄鎮公所2月7號要登場的控窯活動，因為報名人數多，所以提前把窯洞堆好，公所說可能是因為外地人不熟悉才引起誤會。

苗栗的農田中，砌起一排又一排石頭堆，中間還用紅磚塊架出一個小洞，總共350堆，遠遠看過去，好像哪裡怪怪的。有民眾路過看到在社群發文詢問，有人知道這是什麼嗎，超級壯觀的，底下網友紛紛解答是控窯活動，還有人留言窯太多有點毛，還有民眾看到貼文特地來到現場看。

民眾說：「有一些人可能晚上看的話，會覺得怪怪的，因為一幢一幢的。」記者VS.民眾說：「(遠看感覺像一個塚)對對對。」民眾說：「之前看不會覺得，但是現在，昨天Threads有人說，就是覺得，有點像。」乍看之下容易引發誤會，這其實是苗栗通霄鎮公所，將在2月7日舉辦的控窯活動，在土窯中升起柴火，將地瓜等食材送進窯中悶烤到熟，讓民眾體會古早時期的農家樂趣。

活動已經舉辦超過10年，在地居民見怪不怪，民眾說：「就場面很大啊。」記者VS.民眾說：「(那你知道這是什麼東西嗎)這是烤番薯啊。」{通霄鎮長張可欣說：「過年前後會舉辦，除了控窯以外我們也會舉辦賞花的活動，已經有在預備了。」通霄鎮公所說，為了預備控窯活動，提前在田中堆起土窯，可能是外地不熟悉的民眾看到，加上窯洞排列太整理，才有不同的聯想。

原始連結







