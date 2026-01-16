苗栗通霄泰式料理藏巷弄 料理人用人生轉彎熬出美味酸辣

苗栗東南亞小吃人氣熱點，小鎮日常飄出異國香氣（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

從科技業到廚房 《愛嗑94泰》打造苗栗泰式料理溫度品牌

在苗栗通霄這座步調緩慢、充滿人情味的小鎮，一股濃郁的泰式香氣正悄悄改寫當地人的味蕾記憶，為習以為常的三餐帶來一點不一樣的可能。

愛嗑94泰以精緻的通霄平價泰式料理與真誠服務，漸漸在「苗栗泰式料理」市場中嶄露頭角。創辦人原本任職於科技業，長期在螢幕與數據間穿梭，卻在忙碌的生活中意外找回對料理的熱情。他毅然離開穩定的職場，投入廚房重新學起備料與刀工，從零開始，將對人生的熱忱化為一道道真誠的美味。

苗栗特色美食新選擇，酸辣口味掀起味蕾新體驗（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

雲端廚房起步 通霄泰式便當外帶成長關鍵



2022 年，愛嗑94泰以創新模式開啟品牌旅程，創辦人選擇以「雲端廚房」形式推出首波菜單，主打通霄泰式便當外帶，測試市場接受度。沒有華麗的店面，只有真材實料與滿滿誠意，創辦人親自掌勺、親自送餐，讓每一道菜都傳遞出家的溫度。起初僅靠自取與外送服務，沒想到迅速吸引附近居民關注，成為不少人午晚餐的固定選擇。愛嗑94泰也因此獲得「通霄隱藏版美食」稱號，在社群與 Google 地圖評論中累積出高人氣。

通霄巷弄美食再添話題，泰式香氣吸引老饕聞香而來（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

通霄平價泰式的在地風味 平衡道地與親切口感



2023 年，愛嗑94泰正式進駐通霄街頭，從雲端廚房走進現實餐館，迅速成為「通霄平價泰式」首選餐館。創辦人表示，品牌核心在於「讓泰味融入生活」，料理不僅要道地，更要在地。他在設計菜單時，刻意在「泰式原味」與「台灣口味」之間取得平衡，例如打拋豬仍保留泰式香料的靈魂，卻微調辣度與鹹香比例，讓各年齡層都能安心享用。他強調，一家優秀的苗栗通霄泰式餐廳不必刻意追求百分之百還原異國風味，而應該貼近當地人的日常習慣。這份對味蕾與文化的尊重，也讓愛嗑94泰在「苗栗泰式料理」市場中，走出屬於自己的獨特路線。

通霄平價異國餐廳成小資族新寵，美味與荷包都能兼顧（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

在苗栗異國料理餐廳中 用料理陪伴通霄的日常



在眾多苗栗異國料理餐廳中，愛嗑94泰以其「料理即療癒」的理念脫穎而出。創辦人相信，一頓飯的溫度能安慰一整天的疲憊。他希望讓餐廳成為一處人們願意駐足放鬆、聊天、吃飯的所在，如今，愛嗑94泰不僅是通霄人氣美食餐廳，更成為許多家庭與朋友聚餐的首選。他強調，品牌未來的每一步，都將以顧客的聲音為核心，持續在苗栗家庭聚餐首選的道路上，用真誠與美味堆疊出屬於在地的信任與感動。



Q1. 為什麼選擇在苗栗通霄開設泰式餐廳？

創辦人表示，通霄的生活節奏雖慢，卻更容易讓人感受到人情與真誠。他希望打造一家泰式餐廳，讓在地居民與旅客都能輕鬆享受異國料理，不必遠赴城市。這也讓《愛嗑94泰》成為苗栗通霄泰式餐廳中的在地代表之一。



Q2. 《愛嗑94泰》的料理屬於道地泰式還是台式口味？

餐廳在設計菜單時，刻意在「道地」與「在地」間取得平衡。例如打拋豬、綠咖哩等保留泰式香氣與香料層次，但會微調鹹度與辣度，使其更符合台灣人味覺習慣。這樣的融合風味，也成為苗栗東南亞料理中少見的特色。



Q3. 店內有哪些必點的招牌料理？

熱門菜色包括冬蔭海鮮湯、泰式打拋豬肉飯與椒麻雞。特別是椒麻雞，以酥脆外皮與酸辣醬汁平衡出香氣層次，常被食客列為泰式美食清單前段。



Q4. 《愛嗑94泰》未來是否有拓點計畫？

目前創辦人以穩定經營為首要目標，強調先傾聽顧客意見、累積信任感。未來是否拓展據點或推出新品，將根據市場回饋與顧客需求調整。



《愛嗑94泰》

地址：苗栗縣通霄鎮忠孝路98號

連絡電話：03-775-0149

官方FB：https://rink.cc/4o6kc

官方IG：https://rink.cc/yy3ix

Google地圖：https://rink.cc/0l3vs

（最新資訊請以商家公告為準）