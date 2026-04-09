苗栗通霄社區淹水疑違法開挖釀禍 議員爆遭恐嚇「別擋人財路」

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〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣4日發生暴雨，導致縣內不少地方水患，農作物損壞、道路落石以及水淹民宅等狀況；通霄鎮榮華社區發生水淹狀況，民進黨苗栗縣議員翁杰、縣議員周玉滿皆接獲陳情前往現場勘查。翁杰今天指出，由於該社區位於相對高處，過去從未有淹水紀錄，引發住戶強烈質疑。警方調查後，發現社區後方有處農牧用地遭開挖，正釐清是否造成水淹民宅主因，目前已報請檢方偵辦。翁杰也說，他甚至接到電話要他別「擋人財路」。

通霄警方今表示，目前已將現場相關人員帶回製作筆錄，並正式報請檢察官指揮偵辦，警方強調，目前已掌握幕後業者的身分，後續將進行傳喚或拘提，追究法律責任，不容許不法開發威脅民眾居住安全。

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翁杰說，暴雨當天約10幾戶淹水，其中2戶狀況較嚴重，經實地勘查發現，現場堆置大量不明土石，且仍有挖土機正在作業及土方外運情事，經查該案先前已由縣政府二度移送裁罰，極有可能因業者破壞地貌違法開發成住戶淹水；翁杰也說，昨天下午會勘後晚間便接獲電話「關切」，要他「別擋人財路」。

周玉滿則PO文說，後續不論是原因釐清、責任追究或環境與排水的改善，會持續關注、持續追蹤。

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