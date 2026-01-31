苗栗通霄神社周遭整建後開幕 熱鬧滾滾宛如置身日本

苗栗通霄神社周遭整建後今辦開幕，熱鬧滾滾宛如置身日本。(記者蔡政珉攝)

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮公所之前獲台電補助約2000萬元，在通霄神社所在的虎頭山周遭進行整建工程，增設鳥居、手水舍、翻修通霄神社左側軍眷宿舍區成商店街休憩區，盼強化觀光效益，通霄鎮公所於今天舉辦「通通共好 霄語欣生」通霄神社開幕活動，吸引不少民眾前往，在台灣感受濃濃日本味。

通霄鎮公所安排創意和服走秀、闖關集章贈送限量繪馬祈福卡活動吸引不少人身穿和服，加入闖關遊戲；另外鎮公所安排親子茶道、浴衣漫步等文化體驗，還有FUN通霄舞台Show、霄町神社市集、限量免費品茶體驗與水豚君FUN通霄等活動，不少民眾也到場感受神社新風貌。

遊客說，可以感受到通霄神社開幕活動散發的日本味，雖然與實際的日本景點有差異，但國情不同在所難免，希望可以多安排、規劃應景、應時活動。

通霄前鎮代傅郁揚參觀後提出建議，他認為神社附近的休憩所已經修復完成，可依法規考量委外經營、活化，加上鎮公所斥資約2000萬打造神社周邊新面貌，可以再詳加規劃、整合，成為持續吸引遊客到訪的觀光亮點。

