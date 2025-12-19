苗栗通霄輪胎大盜出沒！車停台1線「4輪全沒了」…車主崩潰：有夠缺德

記者吳泊萱／苗栗報導

苗栗通霄鎮台一線附近發生輪胎竊案，3輛車停路邊慘遭卸胎。（圖／翻攝畫面）

苗栗縣通霄鎮驚傳輪胎大盜出沒，近日通霄分局接獲3位車主報案，表示停在台一線旁的愛車，車輪不翼而飛，其中2輛車4顆輪胎全被偷走，車子卡在路邊動彈不得，離譜狀況讓車主大罵「太缺德」。警方調查發現竊賊只偷輪胎，車內財物並未失竊，目前已鎖定特定對象，全力查緝中。

苗栗通霄鎮輪胎大盜出沒，3輛車停路邊慘遭卸胎。（圖／翻攝畫面）

苗栗通霄鎮輪胎大盜出沒，3輛車停路邊慘遭卸胎。（圖／翻攝畫面）

近日苗栗通霄鎮台一線附近出現輪胎大盜，警方於昨日（18日）下午接連收到車主報案，表示停在路邊的愛車車輪被偷。警方調查發現其中2車是夜間遭竊，4顆輪胎全被偷走；另外1輛車則是下午遭竊，只偷走路肩那一側的2顆輪胎，靠路面這一側的輪胎平安無事。

廣告 廣告

車主將愛車停在台一線旁，被竊賊盯上，車輪不翼而飛。（圖／翻攝畫面）

車主將愛車停在台一線旁，被竊賊盯上，車輪不翼而飛。（圖／翻攝畫面）

警方表示，3輛車都只有輪胎失竊，車窗門並未受損，車內財物也安然無恙，經成立專案小組調閱周邊監視器追查，目前已鎖定特定對象，正全力追緝中，全案朝竊盜罪偵辦。

更多三立新聞網報導

誤踩油門暴衝「夾殺母子」！補教女師重傷枉死…77歲嬤過失致死10萬交保

新北五股嚴重車禍！轎車路口左轉害撞…25歲騎士無生命跡象搶救中

國3福德隧道北口連環車禍！「1車翻覆」紫爆…時速不到10公里

江和樹服務處外狂按喇叭！台中男上門鬧事…自稱小草嗆：讓你選不下去

