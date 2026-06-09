將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

中部中心/王俞斐、李柏瑾、邱俊超 苗栗報導

雨彈狂襲，讓苗栗通霄鎮通南里居民十分驚慌，因為今年四月份，才因暴雨導致土石沖入民宅，兩個月過去，非法堆置的土石還沒清除，案場又出現大量積水；另外泰安鄉通往南三村的大安道吊橋段，一早大量落石崩落佔據路面，村長和熱心族人，先以徒手協助搬運清除，恢復單線雙向通行。





通霄非法開挖留巨坑！ 「低窪處積水」住戶憂泥流惡夢重演

苗栗通霄非法開挖留巨坑! 雨彈狂襲又積水 住戶憂心(圖/民視新聞)





苗栗縣通霄鎮通南里，民宅一牆之隔外，大片土石堆積，像是好幾座小山，低窪處積滿混濁泥水，讓住戶看的心驚膽顫，因為四月份，才剛經歷浩劫。二個月前大雨狂襲，滾滾泥流衝破窗戶，廚房瞬間成了黃色池塘，家具被沖的東倒西歪，屋內滿目瘡痍，當時相關單位調查，不排除是業者非法堆置土石，全案移送地檢署偵辦，但堆置的土石還沒解決，案場積水再現，居民真的害怕泥流重現，惡夢重演，造成二度傷害。

廣告 廣告





通霄非法開挖留巨坑！ 「低窪處積水」住戶憂泥流惡夢重演

泰安鄉大安道吊橋段驚現"石頭雨" 鄉民徒手清除石塊(圖/村長提供)









大大小小石塊散落一地，佔據路面，導致車輛無法通行，伴隨大雨不斷落下，就怕落石釀災，村長和族人經過，冒雨拿掃把，或是以徒手方式，清除散落的石塊。





通霄非法開挖留巨坑！ 「低窪處積水」住戶憂泥流惡夢重演

措手不及! 泰安鄉9日早上宣布停班課 鄉公所:經過通盤評估(圖/民視新聞)









苗栗山區雨勢不斷，泰安鄉通往南三村的大安道吊橋段，9日一早落石崩落，村長和族人，初步搬運落石，得以單線雙向通行，後續較大石塊，將由公所接手清除。雨炸苗栗泰安鄉，公所緊急在9日一早，宣布停班停課訊息，讓不少人措手不及。公所補充，為了經過通盤評估考量，才會直到早上6點，緊急宣布停課消息，也提醒民眾大雨期間，避免前往山區，留意自身安全。









原文出處：通霄非法開挖留巨坑！ 「低窪處積水」住戶憂泥流惡夢重演

更多民視新聞報導

雨彈狂炸南台灣! 仁武馬路成汪洋 鳳山驚現"巨大天坑"

鋒面、西南氣流夾擊！林嘉愷示警「這2天雨勢最猛」

大補水！全台水庫進帳逾2億噸「曾文烏山頭」居冠 水利署：南部水情樂觀

