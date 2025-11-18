苗栗通霄首例死亡鼬獾染狂犬病 叼咬犬隻安樂死

（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）苗栗縣通霄鎮有犬隻叼咬死亡鼬獾，鼬獾經送檢驗確診狂犬病陽性。縣府農業處今天說，此為通霄鎮首例，叼咬犬隻感染風險高將安樂死，並加強疫區及周邊鄉鎮辦理犬隻注射疫苗。

苗栗縣政府農業處今天透過新聞稿指出，農業部生物多樣性研究所9日接獲民眾通報，在通霄鎮某牧場附近拾獲1隻死亡鼬獾並送檢，經農業部獸醫研究所檢驗確診為狂犬病陽性。

農業處表示，苗栗自民國112年3月迄今，累計16例鼬獾驗出狂犬病，包含卓蘭鎮4例、大湖鄉4例、泰安鄉3例、南庄鄉1例、三義鄉2例、公館鄉1例，以及這次首度出現在通霄鎮，案例分布區域也首次擴及海線鄉鎮，但仍侷限於山區野生動物鼬獾。

廣告 廣告

縣府指出，動防所今天到現場捕捉該犬，經查叼咬死亡鼬獾的犬隻有晶片，平日由照顧遊蕩犬的「愛媽」餵養，因犬隻嘴齒有接觸到鼬獾屍體，有高度感染風險，經與飼主溝通同意依防疫規定辦理安樂死，並由專人親送農業部獸醫研究所檢驗。

縣府表示，除叼咬死亡鼬獾的犬隻外，無其他人員遭咬傷；現場另有遊蕩犬貓4隻，皆完成狂犬病疫苗注射，將加強疫區及周邊鄉鎮捕捉遊蕩犬，並辦理狂犬病疫苗注射。（編輯：張雅淨）1141118