苗栗通霄首見鼬獾染狂犬病 接觸犬隻安樂死「採檢陰性」

苗栗縣通霄鎮首次於鼬獾身上檢出狂犬病陽性，且還有犬隻與其接觸，因此相關單位也提高警戒，所幸最後犬隻身上並無檢出病毒。（示意圖／本報系資料照）

狂犬病疫情多出現在台中以南地區，並以野生動物鼬獾為主要宿主，然而，近年疫情呈北移趨勢，苗栗多地區有零星個案，17日更於通霄鎮首次檢出染疫鼬獾，且還有放養流浪犬與其接觸，事後該犬已遭安樂死並由經農業部獸醫研究所抽檢，所幸為狂犬病陰性。

據統計，自102年迄114年11月17日止，共檢測野生動物、犬、貓及蝙蝠有1萬6千餘件，其中狂犬病陽性案例計有鼬獾1003例、白鼻心10例、黃喉貂1例、遭鼬獾咬傷後隔離觀察之幼犬1例及錢鼠1例，共計1016件確診感染狂犬病，其餘皆未檢出狂犬病。

廣告 廣告

苗栗縣府指出，本次案件中，死亡的染病鼬獾有遭當地民眾餵養的流浪犬叼咬，因具高度染疫風險，遂在取得飼主同意下辦理安樂死，並送交至農業部獸醫研究所檢驗，而其他未接觸鼬獾、但有在附近出沒的犬隻，已協助注射狂犬病疫苗。

防檢署表示，苗栗縣通霄鎮接觸狂犬病陽性鼬獾之犬隻，經農業部獸醫研究所以直接免疫螢光抗體染色（FAT）及即時反轉錄聚合酶連鎖反應（real time RT-PCR）檢測狂犬病，結果均呈陰性。

防檢署補充，已請苗栗縣動物保護防疫所加強發生案例區域與鄰近鄉鎮狂犬病疫苗巡迴注射及共域防疫衛教推展，請民眾務必攜帶寵物施打疫苗，以防範疫情擴及寵物。

防檢署提醒，飼主應每年帶家中犬貓及人工飼養食肉目動物施打狂犬病疫苗，未依規定為寵物施打狂犬病疫苗，可依《動物傳染病防治條例》處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

更多中時新聞網報導

方郁婷演貧女爭后PK范冰冰《地母》

呂允開嗓 師兄盧廣仲到場力挺

勞保危機 勞長同意撥補 政府負責