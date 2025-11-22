苗栗通霄「蒜香藤」3度開花 紫色花牆綿延2百米
周末好天氣，最適合出遊賞景，南投杉林溪楓葉已經陸續轉紅，美得像一幅天然畫作；苗栗通霄馬家庄的蒜香藤花也盛開，花牆綿延兩百公尺，就像紫色花海瀑布，以往每年只會盛開兩次，今年因為受到氣候影響，這次已經是第三度開花，吸引不少遊客朝聖。
從空中俯瞰，兩百公尺的紫色廊道，一路綿延，就像進入童話夢幻世界，農路兩旁，一串串花穗垂落，宛如紫色花海瀑布傾瀉而下，遊客擺好pose選好角度，拿著手機相機猛拍。
遊客：「我們每年都會來看啊，因為滿漂亮的，最主要是看到臉書人家po，這邊很漂亮。」
遊客：「我們從彰化台中來，每一個都是景，（每一個都漂亮），對都漂亮，而且地主真的很佛心，照顧的這麼漂亮，（小姐你呢），很好很美。」
這裡是苗栗通霄馬家庄，由私人地主種種植的蒜香藤花，大爆發，地主佛心免費開放參觀，不過以往只在五到六月，及十到十一月開花，今年受到天候影響，花期大亂，七月暑假已經開過一次，進入花旗後紫色花苞再度盛開，今年已經是第三度開花，花期只有兩周，遊客把握機會來賞花。
遊客：「漂亮，真的現在幾乎都已經快全開了，看起來滿盛開的就很漂亮。」
不過因為農路狹窄，民眾不要路邊停車，否則會被開罰，鏡頭轉到南投杉林溪園區內水杉楓葉已經由綠轉黃轉紅，漫步在楓樹林下，彷彿一秒到了日本。
左右兩邊步道都種滿楓樹，它是紫葉槭，現在是最紅的時候。
還有遊客帶了三隻動漫娃娃，從雲林騎了一個多小時的車，特地來拍照。
遊客：「這是我自己組的，我是請人家畫的，也是花快兩萬多快三萬，看人家在拍的時候就跟拍，拍出來的那些畫面，拍出來的感覺，就很有成就感。」
這個周末中部天氣轉晴，儘管山區氣溫較低，但搭配藍天白雲，正是出遊賞花的最佳時機。
