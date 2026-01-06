苗栗造橋劍潭古道遊客增 改建公廁迎賓

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉劍潭古道因先輩相傳鄭成功率軍行經擲劍潭中而得名，以往也是鄉內往來路線，由於劍潭古道最高處海拔約133公尺，為2.8公里環狀路線，適合新手或民眾前往休憩，近年旅客增加，造橋鄉公所與苗栗縣政府也斥資100多萬改建公廁迎賓，提供更好的旅遊環境。

造橋鄉公所表示，為因應假日登山健行人潮、尖峰時段常出現排隊情形並且提升整體休憩品質，鄉公所針對原公廁改建，原本僅有1間廁間、1座小便斗的公廁，改建後全面升級為4間廁間、2座小便斗，如廁空間大幅增加，動線更順暢，有效紓解假日使用需求。

造橋鄉公所指出，劍潭古道位於造橋鄉大西村、大龍村間，坡度平緩、路線親民，是適合全家大小輕鬆健行的好去處。春季油桐花、桂花盛開，花落如雪，讓古道多了一份季節限定的浪漫風景。

