苗栗造橋南瓜季即將登場 縣長夫人種下超大南瓜

▲苗栗造橋南瓜季栽培示範推廣計畫，縣長夫人陳美琦前往牛奶故鄉種植超大南瓜，為5月9、10日南瓜季活動暖身。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】造橋鄉農會23日舉辦苗栗造橋南瓜季栽培示範推廣計畫，縣長夫人陳美琦前往牛奶故鄉種植超大南瓜，為5月9、10日南瓜季活動暖身，夫人感謝農民的用心與付出，強調縣府會繼續以實際行動陪伴農民，透過輔導、品牌推廣讓在地農業能夠穩定發展，讓農民更有信心，年輕世代回鄉投入農業，讓苗栗的農村保更有活力更有價值。

造橋地區具備良好土壤與氣候條件，南瓜為具發展潛力之特色作物之一，造橋鄉農會透過栽培示範推廣活動，有助於農友建立適合在地環境的栽培管理模式，進一步強化造橋南瓜產業基礎，提升產量並增加農民收益，到各縣市推廣造橋優質南瓜，同時讓民眾認識在地農業特色，推廣食用在地、支持在地農業理念。

農會總幹事吳美慧表示，造橋南瓜季今年邁入第18年，目前南瓜種植面積逾10公頃、品種達5種以上，今年1月多共發出2萬株苗開始栽種食用南瓜，南瓜季活動將於5月9、10日，今天種下大南瓜，期望屆時能長大到500斤。理事長陳琦芳說明，大南瓜栽種仰賴水分、溫度的專業管理，而食用南瓜預計4月份推出，觀賞用南瓜將於2月中旬之後開始種植，將打造100公尺的南瓜隧道。

23日縣長夫人陳美琦、議員廖秀紅等人在農會理事長、總幹事的帶領下，分別種下超大南瓜，夫人悉心覆土、澆水，希望大南瓜好好長大，並分享種植心得，她表示，小小的一株苗可以長成500到800台斤，非常不可思議，非常期待南瓜們長大的樣子，感謝農會的用心，藉由活動將全台灣各地民眾來到造橋，並將南瓜推廣到各地。

夫人陳美琦表示，南瓜是苗栗縣非常具有代表性的農作之一，也是造橋鄉多年來細心經營的特色產業，每一顆南瓜從播種、照顧到收成，都凝聚了農民朋友的力量，而每年的南瓜季活動，不僅展現苗栗農產的成果，讓更多民眾能夠親近土地，更進一步認識苗栗農村的真實樣貌與價值。