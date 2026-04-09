苗栗造橋廢棄物堆置案 公所強制清除

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〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉公所長期接獲反映，指鄉內大西村一戶人家長期將撿拾的資源回收物與各類廢棄物隨意堆放，範圍從住家內外延伸至周邊道路，導致現場環境髒亂不堪。造橋鄉公所針對該案進行多次勸導、稽查與告發，並依法要求限期改善仍無成效後，昨(8)日執行強制代清除作業。

造橋鄉公所今天表示，該住戶長期將撿拾的資源回收物與各類廢棄物隨意堆放，範圍從住家內外延伸至周邊道路，導致現場環境髒亂不堪。不僅惡臭四溢，更成為蚊蟲、鼠類滋生的溫床。最令鄉親憂心的是，大量雜物甚至佔據了消防通道，對鄰近住戶的公共安全構成嚴重威脅。儘管村長與居民多次反映，情況卻始終未見好轉。

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造橋鄉公所表示，先前已針對該案進行多次勸導、稽查與告發，並依法要求限期改善，但該住戶均未積極處理。公所遂於3月14日正式通報苗栗縣環保局，環保局於隔日現勘後開立限期改善通知，要求於4月1日前完成清理；然而，期限屆滿後現場依然未改善。

造橋鄉公所強調，後續配合環保局將該處納入重點列管對象，並不定期派員稽查，嚴防廢棄物再度堆積。

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